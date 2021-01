Rekryterande konsultchef till Hero - Hero AB - Administratörsjobb i Stockholm

Hero AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-01-15Om Hero och vårt engagemangVi är specialister på bemanning och rekrytering inom ekonomi, administration och kundservice. Våra kunder och konsulter väljer oss för att vi håller vad vi lovar och är genuint intresserade av att göra hållbara matchningar som gynnar både kunden och kandidaten. Vi är både rådgivande och konsultativa i våra kundmöten och intervjuer, allt för att säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats och att bidra med ett mervärde till vår målgrupp. Vi är kollektivavtalsanslutna och auktoriserade via Almega.Men, vi är också mycket mer än bara ett rekryterings- och bemanningsföretag - Vi bryr oss om vår omvärld och vi sätter människan i centrum. Vi kallar det för att "jobba med hjärtat".I början på 2018 så startade medarbetarna på Hero ( https://app.teamtailor.com/companies/heZWrwaKWPA/jobs/108418/edit/www.hero.se) stiftelsen Heartworking Foundation ( https://hero.se/heartworking-foundation-blogg/) - med målet att ta fler barn och ungdomar ur fattigdom genom skola och utbildning. För varje konsulttimme vi hyr ut skänker vi också en krona till denna stiftelse. Läs mer om vår stiftelse här ( https://hero.se/heartworking-foundation-blogg/). 2019 så startade vi Heartworking Holistic ( https://hero.se/holistisk-halsa-och-ledarskap/) - en satsning för att skapa förutsättningar för våra kunder och konsulter att finna verktyg för att minska den psykiska ohälsan och ersätta den med en tillvaro av balans samtidigt som de känner ett ökat engagemang. Det innebär att våra konsulter bland annat får en digital utbildning i holistisk hälsa med vår samarbetspartner Form Holistic, tillgång till den digitala anonyma terapeutiska samtal samt ett friskvårdsbidrag på 5000 kronor. Läs mer om våra initiativ inom holistisk hälsa här ( https://hero.se/blogg/). Rollen som konsultchefVi inleder nu rekryteringen av en ny konsultchef till vårt konsultchefsteam. Du som brinner för rekrytering, HR och som drivs av att bygga goda affärsrelationer med kunder kommer trivas utmärkt hos oss. Som konsultchef har du en flexibel och varierande roll med helhetsansvar för våra kunders rekryteringar och bemanningsuppdrag, samt personalansvar för dina konsulter. Det innebär bl.a att:Utforma kravspecifikationer och genomföra konsultativa möten med våra kunder.Arbeta med annonsering, search och headhunting via LinkedIn och externa databaser.Genomföra kompetensbaserade intervjuer.Arbeta med kundvård samt merförsäljning och planera kontinuerliga avstämningar och uppföljningar med både dina kunder och konsulter.Som konsultchef med personalansvar kommer du dessutom att ha ett HR-relaterat arbete i form av att förhandla lön, skriva anställningsavtal, löpande uppföljningar, utvecklingssamtal, konsultmöten, kundmöten och annat förekommande personalarbete.Möjligheter och kulturLångsiktighet är ett av våra ledord. Därför är det viktigt att du får en ordentlig introduktion och utbildning i våra rekryteringsprocesser, vår verksamhet och i vårt sätt att tänka. Därefter kommer du att få ett helhetsansvar för dina rekryteringar, kunder och konsulter. Det långsiktiga målet är att du självständigt arbetar med hela processer från kravspecifikationsmöte, följer upp dina kunder tillsammans med kundansvarig säljare och säkerställer att våra kunder och konsulter älskar att samarbeta med oss!Som medarbetare på Hero behöver du inte vara orolig för varken stämpelklocka eller management by fear. Du är fri individ och vi litar på din inneboende drivkraft att vilja göra en bra insats. Du kan också känna dig trygg med att kunna kombinera arbetsliv, familj och fritid på ett sunt sätt då vi har en kultur som uppmuntrar välmående och balans i livet. Vi är ambitiösa och har samtidigt välmående medarbetare som har kul på jobbet!För oss är det självklart att välkomna medarbetares vilja att vara med och utveckla företagets arbetssätt, rutiner och processer. Vi som företag blir mer framgångsrika om vi inkluderar våra medarbetare i utvecklingen!KompetensprofilDå en hel del av rollen inbegriper HR-relaterade frågor är det ett starkt önskemål från vår sida att du har en relevant utbildning inom PAO/HR. Vi tror att du har några års erfarenhet från rollen som rekryteringskonsult eller konsultchef inom bemanning eller rekrytering.Vi söker dig som delar våra värderingar och vårt affärstänk. Du är en positiv serviceminded, driven och administrativt effektiv person som sätter kunder, konsulter och kandidater i fokus. Vår vardag är väldigt affärsnära och vi samarbetar som ett team varpå det är viktigt att du förstår värdet av att vara med och bidra till teamet.2021-01-15Tjänsten är på heltid, tillträde sker snarast men beroende på din tillgänglighet. Vi har i dagsläget ett härligt kontor på Kungsholmen (T-bana Fridhemsplan) som vi delar med vårt moderbolag Closers ( https://www.linkedin.com/company/closers). Lön och förmånerFast månadslön plus provisionFriskvårdsbidrag, mobil, laptopFlexibla arbetstiderPension och försäkringar enligt kollektivavtalDu ansöker till tjänsten genom att klicka på knappen "ansök". Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av vår leverans och HR chef Cecilia Enfors Ravelli som nås på cecilia.enfors@hero.se Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid tillsvidareLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-04