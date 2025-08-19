Rekrytera kinaskakockar
Mr Wok Piteå AB / Kockjobb / Piteå
2025-08-19
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Visa alla jobb hos Mr Wok Piteå AB i Piteå
Vi söker kinesisk kock
Vi söker nu en kock med erfarenhet av kinesiskt kök till vår restaurang.
Krav:
Minst 2 års erfarenhet som kock inom kinesisk matlagning.
Kunskap i traditionella kinesiska maträtter.
Meriterande om du har erfarenhet av att göra handgjord nudel/ramen ().Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Tillaga kinesiska rätter enligt meny.
Ansvara för kvalitet, smak och presentation.
Samarbeta med övriga kockar och kökspersonal.
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas i vårt team.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: mrwok168@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mr Wok Piteå AB
(org.nr 559167-8106)
Sundsgatan 32 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Jobbnummer
9466222