Rekonditionerare - arbeta med bilvård i kommunens verkstad
2026-03-16
Är du praktiskt lagd och gillar att arbeta med fordon? Då kan det här vara jobbet för dig.
Nu söker vi en rekonditionerare till samhällsbyggnads verkstad i Skellefteå. Här arbetar du med bilvård, rekond och enklare underhåll av kommunens fordon, till exempel att byta lampor, fylla på spolarvätska eller ta hand om mindre åtgärder.
DIN ROLL
Arbetet är praktiskt och varierat. Du arbetar med bilvård och enklare underhåll av kommunens fordon och ser till att de är rena och redo att användas i verksamheterna.
I jobbet ingår bland annat att:
• tvätta och städa personbilar, transportbilar och andra fordon
• tvätta sopbilar
• utföra enklare underhåll
• transportera fordon vid behov
• köra bil med släp
Du arbetar oftast självständigt med ett fordon i taget, men har kollegor runt omkring dig i verkstaden. Ibland arbetar ni tillsammans, till exempel när fordon ska hämtas. Arbetsuppgifterna planeras av arbetsledare som fördelar dagens uppdrag, vilket ger en tydlig struktur i arbetet.
Arbetstiden är förlagd till dagtid vardagar 07.00-16.00, med möjlighet till flex.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har erfarenhet av fordonsvård eller annat praktiskt arbete där noggrannhet är viktigt. Har du kunskap inom lackrekond eller polering är det meriterande.
Arbetet är fysiskt och innebär att du är i rörelse under stora delar av arbetsdagen, så du behöver trivas i ett praktiskt arbete. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar självständigt när det behövs, samtidigt som du samarbetar bra med kollegor i verkstaden.
Eftersom arbetet innebär transporter av fordon behöver du ha B-körkort för manuell växellåda.
Du behöver också kunna kommunicera på svenska i tal och skrift samt ha grundläggande datorvana för att hantera enklare administrativa uppgifter.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av ett arbetslag på sju personer i samhällsbyggnads verkstad. Här arbetar ni nära varandra och hjälps åt när det behövs, samtidigt som varje person ansvarar för sina egna uppgifter. Tillsammans ser ni till att kommunens fordon är redo att användas i verksamheterna varje dag. Det är ett praktiskt arbete där varje insats bidrar till att vardagen fungerar för både verksamheter och invånare i kommunen.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Arbetspsykologiska tester förekommer som en del av urvalsprocessen för att vi ska få en rättvis och objektiv bedömning. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner
och se lönestatistik
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "693615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Åsa Grundberg 0910-73 50 00 Jobbnummer
9798972