Rekondare till Göteborgsområdet!
2025-08-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Nu söker vi rekondare till kunder i Göteborgsområdet!
Om tjänsten
Som rekondare kommer din primära uppgift vara att tvätta bilar invändigt och utvändigt. Bilarna kommer hämtas på parkeringen för att sedan köras igenom tvätten, vidare in i rekond hallen för att sedan tvättas invändigt. Dammsuga, rengöra och torka bilarna så dom ser ut som nya.
Vår kund jobbar med nya bilar samt hyrbilar så ett öga för detaljer är A/O. Det gäller att vara snabb på fötterna för att hänga med.Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
• Körkort Automat / Manuell personbilar
• Erfarenhet av att tvätta bilar ut/invändigt
• Lösningsorienterad Profil
Vi ser att du har tidigare erfarenhet av biltvätt, kanske har du jobbat med det tidigare eller haft det som hobby? Vi ser även att du som person är snabb på fötterna och lösnings orienterad. Hyrbilar ska tvättas och klar ställas inom en viss tid för att hänga med dagens arbete.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra. Värderingar Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten Ersättning
