Rekondare med erfarenhet
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.
Vi söker en Rekondare till bilbranschen
Är du noggrann, praktiskt lagd och har ett öga för detaljer? Trivs du med att arbeta med bilar och vill vara en viktig del i att leverera fordon i toppskick till kund? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Som rekondare ansvarar du för att rengöra, vårda och iordningställa personbilar inför leverans eller försäljning. Arbetet sker både invändigt och utvändigt och kräver hög kvalitet, struktur och ansvarstagande.Dina arbetsuppgifter
Utvändig och invändig rekonditionering av fordon
Tvätt, polering och vaxning
Dammsugning och rengöring av interiör
Fönsterputs och plast-/lädervård
Kontroll av bilens skick inför leverans
Enklare transporter av bilar vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av rekonditionering, bilvård eller liknande arbete (meriterande men inte krav)
Är noggrann, effektiv och kvalitetsmedveten
Har god fysik och trivs med praktiskt arbete
Är självgående men också fungerar bra i team
Har B-körkort (krav)
Vi erbjuder
En stabil anställning i ett etablerat företag inom bilbranschen
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom bilvård och fordonsbranschen
Marknadsmässig lön enligt avtal
Omfattning
Heltid/Tillsvidare
Placering: [Ort]Så ansöker du
