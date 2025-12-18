Rekondare med erfarenhet

Nav1rekrytering AB / Servicepersonaljobb / Stockholm
2025-12-18


Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nav1rekrytering AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.

Vi söker en Rekondare till bilbranschen

Är du noggrann, praktiskt lagd och har ett öga för detaljer? Trivs du med att arbeta med bilar och vill vara en viktig del i att leverera fordon i toppskick till kund? Då kan detta vara jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2025-12-18

Om tjänsten
Som rekondare ansvarar du för att rengöra, vårda och iordningställa personbilar inför leverans eller försäljning. Arbetet sker både invändigt och utvändigt och kräver hög kvalitet, struktur och ansvarstagande.

Dina arbetsuppgifter
Utvändig och invändig rekonditionering av fordon

Tvätt, polering och vaxning

Dammsugning och rengöring av interiör

Fönsterputs och plast-/lädervård

Kontroll av bilens skick inför leverans

Enklare transporter av bilar vid behov

Vi söker dig som

Har erfarenhet av rekonditionering, bilvård eller liknande arbete (meriterande men inte krav)

Är noggrann, effektiv och kvalitetsmedveten

Har god fysik och trivs med praktiskt arbete

Är självgående men också fungerar bra i team

Har B-körkort (krav)

Vi erbjuder

En stabil anställning i ett etablerat företag inom bilbranschen

Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor

Möjlighet till utveckling inom bilvård och fordonsbranschen

Marknadsmässig lön enligt avtal

Omfattning

Heltid/Tillsvidare
Placering: [Ort]

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV redan idag. Urval sker löpande.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nav1Rekrytering AB (org.nr 556859-9699)

Arbetsplats
Nav1Rekrytering

Jobbnummer
9653662

Prenumerera på jobb från Nav1rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nav1rekrytering AB: