Rekondare Luleå
Olles Bilrekond AB / Städarjobb / Luleå Visa alla städarjobb i Luleå
2026-06-16
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Olles Bilrekond / MR-Cap söker rekondare i Luleå!
Vill du jobba i en växande kedja med högt tempo, stolthet i hantverket och fokus på kvalitet? Då är du rätt person för oss på Olles Bilrekond. Vi expanderar och öppnar nu i Luleå – därför söker vi engagerade rekondare till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som rekondare hos oss kommer du att:
Utföra allt inom bilvård – tvätt, polering, lackskydd, interiörrekond m.m.
Arbeta med moderna metoder och högkvalitativa produkter.
Bidra till att varje kund lämnar anläggningen med ett leende.
Vi söker dig som:
Är noggrann och gillar att arbeta praktiskt.
Har intresse för bilar och bilvård.
Trivs i ett team men också kan ta eget ansvar.
Har B-körkort (meriterande).
Erfarenhet inom rekond är ett plus, men vi värderar rätt inställning högre – vi lär upp dig!
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt bolag.
Möjlighet att växa med företaget och på sikt ta mer ansvar.
Utbildning inom bilvård och keramiska lackskydd.
Ett härligt team med entreprenörsanda.
Plats: Luleå
Anställningsform: Heltid (provanställning till att börja med)
Lön: Enligt överenskommelse
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: info@ollesbilrekond.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Olles Bilrekond Luleå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olles Bilrekond AB
(org.nr 559412-8513) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olles Bilrekond Luleå Kontakt
Olle Bergstedt info@ollesbilrekond.se 0702463161 Jobbnummer
9966989