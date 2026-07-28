Rekondare | Lernia | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-28
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Vill du utveckla din karriär inom industrin och arbeta med bilvård hos vår kund? Här får du möjlighet att arbeta i ett team som ansvarar för tvätt, rekonditionering och förberedelse av fordon för leverans eller vidare arbete. Tjänsten innebär praktiskt arbete där noggrannhet, kvalitet och effektivitet är viktig.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som rekondare kommer du att utföra rengöring, inspektion och ytbehandling av fordon. Arbetet innefattar invändig och utvändig tvätt, avfettning, polering, enklare lackreparationer, borttagning av fläckar och förberedelse för transport. Du samarbetar nära arbetsledare och kollegor för att säkerställa att produkterna lämnar verkstaden i rätt skick och enligt uppsatta kvalitetskrav.Dina arbetsuppgifter
Invändig och utvändig rengöring av fordon och utrustning
Avfettning, polering och vaxning
Identifiering och rapportering av skador eller brister
Enklare lack- och ytreparationer samt punktvis slipning
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en bra arbetsmiljö
Hantering utav enklare administrativa uppgifter
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av rekond och bilvård Det är meriterande med utbildning, men relevant arbetslivserfarenhet väger tyngre. Du bör kunna arbeta självständigt, vara noggrann och ha ett kvalitetsmedvetet förhållningssätt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar din utveckling och ser till att du trivs på arbetsplatsen.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Mahsa Shakeri via e‐post: Mahsa.Shakeri@Lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7961128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Maskingatan 5 (visa karta
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417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10014270