Rekondare
Phog Bylunds Bil AB / Städarjobb / Karlshamn Visa alla städarjobb i Karlshamn
2026-07-31
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Gillar du bilar, tycker om att arbeta praktiskt och har öga för detaljer? Då är det dig vi söker!
Vi på Bylunds Bil söker nu en rekondare till vårt team. Som rekondare blir du en viktig del av vår verksamhet och vårt arbete med att ge våra kunder en så bra upplevelse som möjligt. Du ser till att våra bilar är rena, fina och redo att möta nästa kund.
Om rollen
Som rekondare hos oss arbetar du med att göra våra bilar fina och väl omhändertagna. Det kan handla om allt från att tvätta och städa bilar till att polera, vaxa och förbereda fordon inför leverans eller försäljning.
Du kommer att arbeta med både nya och begagnade bilar samt kundbilar som varit inne på verkstaden. Det är ett praktiskt och varierande arbete där noggrannhet och känsla för detaljer är viktigt.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Invändig och utvändig rengöring av bilar
Tvätt, polering och vaxning
Förberedelse av bilar inför leverans och försäljning
Rekonditionering av kundbilar efter service och verkstadsbesök.
Hjälpa till med andra förekommande arbetsuppgifter när det behövsPubliceringsdatum2026-07-31Profil
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för bilar. Du trivs med ett praktiskt arbete där resultatet av ditt arbete syns tydligt och där kvalitet och detaljer spelar stor roll.
Som person är du engagerad, självgående och har en positiv inställning. Du har lätt för att samarbeta med andra, men kan också ta eget ansvar och driva dina arbetsuppgifter framåt.
Det vi tror och hoppas att du tar med dig är:
Ett genuint intresse för bilar och bilvård
Noggrannhet och känsla för detaljer
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Hög arbetsmoral och ansvarskänsla
En positiv inställning och vilja att bidra till teamet
Förmåga att arbeta i ett stundtals högt tempo
Manuellt B-körkort är ett krav
Tidigare erfarenhet av rekond, bilvård, fordonsbranschen eller liknande arbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och viljan att lära.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Välkommen med din ansökan till: info@bylundsbil.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna Bylund på tel: 073 258 22 00Om företaget
Bylunds Bil är en familjeägd Kia-återförsäljare i Karlshamn med stark lokal förankring och lång erfarenhet inom branschen. Vi arbetar med försäljning, service och skadeverkstad där kvalitet, kundfokus och personligt bemötande står i centrum.
Hos Bylunds Bil blir du en del av en verksamhet där familjekänslan är stark och där medarbetarna är en viktig del av företagets fortsatta utveckling. Här värdesätts engagemang, ansvarstagande och viljan att tillsammans skapa en trivsam och professionell arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@bylundsbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekondare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phog Bylunds Bil AB
(org.nr 556291-2294)
Tostarpsvägen 50-22 (visa karta
)
374 92 ASARUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017237