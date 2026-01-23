Rehabassistent för Sommarvikariat 2026
2026-01-23
Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som rehabassistent på Rehabenheten!
Rehabassistentens arbetsuppgifter är att arbeta på uppdrag av legitimerad fysio- eller arbetsterapeut.
Detta kan vara att bistå med beslutade insatser, utföra och/eller instruera träningsprogram, utföra träning/behandling enligt ordination, prova ut hjälpmedel, samt bistå vid bedömningar, uppföljningar och utprovning av hjälpmedel.
Legitimerad personal står för alla bedömningar och finns tillgänglig för daglig handledning.Kvalifikationer
Du ska vara under pågående utbildning till legitimerad fysioterapeut eller legitimerad arbetsterapeut och ska ha gått klart minst termin 4 av utbildningen.
Giltigt körkort med behörighet B krävs.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/33". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Sanna Berglund, chefsstöd 0660-265261 Jobbnummer
9700119