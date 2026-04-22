Rehab Kusten söker Arbetsterapeut
Information om arbetsplatsen
Rehab Kusten är en privat mottagning inom Vårdval Rehab i VGR. Vår verksamhet bedrivs tillsammans med Vårdcentralen Kusten i Ytterby, västra delen av Kungälvs kommun.Vårdcentralen Kusten har drygt 19 800 listade invånare.Rehab tar även emot patienter listade på annan vårdcentral. På Rehab Kusten arbetar 9 fysioterapeuter och 3 arbetsterapeuter, och förutom nära samarbete i gruppen så samverkar vi med läkare, psykolog och rehabkoordinator på vårdcentralen. Här hittar du en arbetsplats i god arbetsmiljö, trivsel och delaktighet för alla kollegor! I vårt arbete prioriteras medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Mottagningen är belägen med 1-2 minuters gångväg från Ytterby station. Mycket bra pendelsförbindelser, tåg från/till Göteborg tar ca 17 min.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter som du möter är: nedsatt handfunktion, smärta, psykisk ohälsa, kognitiv påverkan. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel och intyg för bostadsanpassning. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök.
Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp. Arbetet innefattar samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Kvalifikationer
Vi söker legitimerad arbetsterapeut, där tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, flexibilitet, samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att arbeta med ett stort patientflöde. Det ställs krav på yrkeskompetens och självständighet då vi ofta är första vårdkontakt för våra patienter.
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Övrig information
Anställningsgrad 100% efter överenskommelse.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Stationsgatan 1 (visa karta
)
442 50 YTTERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Vårdcentralen Kusten Kontakt
Enhetschef/Leg Sjukgymnast
Jesper Hoflund jesper.hoflund@ptj.se 0728537507 Jobbnummer
9869467