Registratorer vid flera orter
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) växer och söker nu en eller flera registratorer till registraturen.
Rekryteringen omfattar tjänster med placering i Stockholm, Örebro, Malmö. Göteborg eller Umeå. Placering fastställs i dialog med de kandidater som erbjuds anställning.
Om jobbet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som registrator kommer att vara att:
hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar efter begäran från enskilda medborgare, andra myndigheter och media
ta emot samtal från media och från personer som har pågående ärenden.
Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter, t.ex:
klassificera och diarieföra i IVO:s elektroniska ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360
ansvara för att sekretessbelagda handlingar hanteras och registreras i enlighet med gällande lagar och förordningar
hantera interna och externa förfrågningar som rör dokument och dokumenthantering
tillsammans med övriga registratorer ge råd och stöd till övrig personal på myndigheten i frågor som rör diarieföring och hantering av handlingar
avsluta och arkivera handlingar
hantera post.
Tjänsterna är visstidsanställningar t.om. 31 december 2027 med placering i antingen Stockholm, Örebro, Malmö, Göteborg eller Umeå. Eventuell möjlighet finns att anställningen går över till en tillsvidareanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
gymnasieexamen
minst 2 års erfarenhet av arbete med begäran utlämnande av allmän handling inom offentlig verksamhet
goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad, flexibel och ansvarstagande. Det är också viktigt att vara strukturerad och noggrann, med förmågan att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta nära samarbete med andra. Genom att vara trygg i din yrkesroll, initiativrik och ha förmåga att fatta kloka beslut bidrar du till ett effektivt arbete och en positiv arbetsmiljö.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Vi ser det som meriterande om du också har:
dokumenterad registratorsutbildning eller liknande som IVO finner relevant för tjänsten
kännedom om lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning
erfarenhet av diarieföring i modernt ärende- och dokumenthanteringssystem Public 360
erfarenhet av att driva/arbeta med utvecklingsarbete.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för urvalet. Din ansökan anses komplett först när du har besvarat frågorna. Ansök senast den 18 maj 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/
Registraturen består av fyra enheter som arbetar nära varandra och tillsammans ansvarar för att inkomna handlingar hanteras i enlighet med de krav och regler som gäller för en statlig myndighet. En viktig del av uppdraget är också att säkerställa att handlingar lämnas ut till allmänheten på ett korrekt sätt.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/
703 39 ÖREBRO Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Mats Agerforz mats.agerforz@ivo.se
9878774