Registrator till kund i Stockholm
2025-09-05
Har du erfarenhet av diarieföring enligt verksamhetsbaserad informations redovisning? Då kan denna tjänst passa dig, skicka in din ansökan! Om uppdraget
Vi söker en erfaren registrator för ett uppdrag på heltid som startar 1 oktober 2025 och pågår till den 28 februari 2026. Tjänsten är på heltid 100% och du utgår från kundens kontor i centrala Stockholm. Det finns inte möjlighet till distansarbetePubliceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
I denna tjänst arbetar du med hantering av information sedan företaget Medhelp blev uppköpta av kunden. Du ska kunna särskilja informationen i de olika tidsperioderna där den skapats och kommer diarieföra handlingar i sedvanlig ordning.
Dina kvalifikationer
Erfarenhet av diarieföring enligt verksamhetsbaserad informations redovisning
Mycket goda kunskaper i MS Officepaketet
Kunna kommunicera obehindrat på svenska såväl i tal som skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 10 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
