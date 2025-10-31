Registrator till kund i Stockholm
Har du arbetat som registrator inom kommunal verksamhet samt har goda kunskaper kring lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget Vi söker en registrator till vår kund i Stockholm. Uppdraget pågår i cirka sex till nio månader med chans till förlängning. Du arbetar heltid (40 timmar i veckan) måndag till fredag, med placering i Sollentuna. Omfattningen kan dock anpassas mellan 50-100% utifrån dina preferenser. Säkerhetsprövning kan bli aktuell innan start. Detta är ett uppdrag via oss på Bemannia

Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att hantera, registrera och arkivera inkommande och utgående dokument enligt organisationens klassificeringsstruktur. Du ser till att handlingarna är ordnade, spårbara och tillgängliga i enlighet med offentlighetsprincipen. En del av arbetet innebär också att ta emot och besvara begäranden om allmänna handlingar från till exempel medborgare, media och andra aktörer. Du gör självständiga bedömningar av vilka dokument som kan lämnas ut och vilka som omfattas av sekretess enligt gällande lagstiftning, såsom offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt dataskyddsförordningen (GDPR). Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap eller utbildning som vi bedömer motsvarande
2-3 års erfarenhet av arbete som registrator inom kommunal verksamhet
God kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registratorsfunktionen, främst offentlighets- och sekretesslagstiftning, kommunallagen, förvaltningslagen och dataskyddsförordningen
Erfarenhet av beredning av handlingar inför arkivering
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 4 november 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00.
