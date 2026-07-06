Registrator sökes till Stockholm
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-06
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en erfaren och noggrann registrator som trivs med att arbeta strukturerat och serviceinriktat? Då passar detta uppdrag perfekt för dig!
Om uppdraget Vi söker nu en registrator till ett konsultuppdrag på heltid från 17 augusti till och med 3 månader fram i Stockholm!
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående, noggrann och ansvarstagande med förmåga att arbeta strukturerat och med hög kvalitet. Du har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och bemöter såväl kollegor som externa kontakter på ett professionellt och tillmötesgående sätt. Vidare har du en analytisk och lösningsorienterad inställning samt en god språklig analytisk förmåga. Du ska tolka, bearbeta och kommunicera information på ett tydligt och korrekt sätt.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår det bland annat att hantera post och funktionsbrevlåda, registrera allmänna handlingar och besvara frågor. I rollen kommer du även säkerställa att sekretessbelagd information hanteras säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.
Arbetsuppgifterna omfattar även:
Klassificera handlingar enligt klassificeringsstruktur och hanteringsanvisningar(dokumenthanteringsplan), som säkerställer att information hanteras korrekt, konfidentiellt och är tillgänglig för de som behöver den
Registrera handlingar i vårt system eDok (Platina) och samarbeta med handläggare för att skapa och avsluta ärenden
Vara ett stöd för medarbetare, både på central förvaltning och skolorna, vid frågor som rör registrering av allmänna handlingar och informationshantering
Kommunicera med och ge korrekt information till både interna och externa parter
Hantera utlämnande av allmän handling.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning.
Aktuell erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig förvaltning.
God kunskap om lagar och förordningar som styr informationshantering i offentlig sektor.
Erfarenhet av klassificering och registrering av allmänna handlingar.
Hög digital kompetens, med vana att arbeta i olika digitala system och Officepaketet.
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med eDok (Platina) eller liknade system.
Erfarenhet av att hantera utlämnande av allmän handling.
Erfarenhet av administrativt arbete inom skola.
En eftergymnasial utbildning som exempelvis registrator/informationscontroller eller annan som arbetsgivare bedömer relevant.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 1/8 - 26
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Emma Hörnsten, emma.hornsten@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-881 30 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023839-2087745". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9994034