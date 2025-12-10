Registrator med inriktning Utlämningsärenden
2025-12-10
Registrator till Försvarsmaktens Högkvarter inriktning utlämningsärenden
Högkvarterets Dokumenthanteringsavdelning (HKV DokhA) söker nu en noggrann och ansvarsfull registrator som vill spela en central roll i Försvarsmaktens dokumenthantering. Vi söker en medarbetare med god initiativförmåga som vill vara med och utveckla vår avdelning inför framtiden. Här får du chansen att utvecklas inom området i en spännande miljö!
Avdelningens uppgift är att stödja Försvarsmaktens Högkvarter i myndighetsutövningen med en kontinuerlig dokument- och ärendehantering med uppgift att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar idag, imorgon och över tid. Försvarsmaktens dokumenthantering omfattar all hantering av allmänna handlingar oavsett format och sekretessgrad längst hela beredskapstegen fred-kris-krig, nationellt såväl som internationellt.
HKV DokhA består av en avdelning uppdelad i 6 sektioner; Expedition L24, Expedition Tre Vapen, Expedition V117, Internationell expedition, Arkiv samt Transportsektion.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som registrator vid Försvarsmaktens Högkvarter kommer du att spela en central roll i vår dokumenthantering. Du kommer huvudsakligen att arbeta med att hantera inkomna begäran om att ta del av allmän handling. Du kommer arbeta med att hantera inkommande och utgående handlingar, tillse att dessa hanteras korrekt samt säkerställa rätt information finns på rätt plats, i rätt tid. Du är med och säkerställer att våra processer följer gällande lagar och regler samt att känslig information hanteras på ett korrekt sätt. Du kommer att ha många kontaktytor och vara sammanhållande i utlämningsärenden. Det innebär mycket samverkan internt inom Försvarsmakten samt extern kontakt med allmänheten.
Utöver detta kommer du att hantera förfrågningar från allmänheten samt arbeta med övriga förekommande uppgifter på avdelningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Registrering och diarieföring av inkommande och utgående handlingar
• Bemanna expeditionens kunddisk
• Säkerställa att handlingar hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen
• Arbeta med viss arkivering
• Delta i utvecklingen av rutiner och processer för dokumenthanteringKvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som registrator eller inom administration alternativt innehar annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig
• Mycket god datorvana
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant. Stundvis under stress
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, i synnerhet inom Försvarsmakten. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig är noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Vi ser att du har ett öppet sinnelag, är serviceinriktad och har en positiv inställning. Du tycker om att tillhöra ett team och arbeta tillsammans med andra men är samtidigt självmotiverad och tar eget ansvar för utförande av uppdraget. Du bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar. I din roll kommer du att hantera information som kräver hög integritet och ett säkerhetsmedvetet arbetssätt även under perioder med hög arbetsbelastning och korta tidsförhållanden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Försvarsmaktens värdegrund bygger på Öppenhet, Resultat och Ansvar - ÖRA, vilken även du självklart delar med oss.Övrig information
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Arbetsort: Stockholm, Valhallavägen 117.
Resor i tjänsten förekommer, främst inom Sverige.
Upplysningar om befattningen lämnas av Stf C HKV DokhA Erik Nordahl
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Liselotte Larsson
Försvarsförbundet, OFR/S: Kjell Tetzlaff
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga kontaktpersoner nås via Försvarsmaktens växel på tfn 0505-451000.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
