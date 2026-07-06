Registrator/Kontorskoordinator
Statistiska centralbyrån / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-07-06
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Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Är du en erfaren registrator som uppskattar ordning, struktur och rättssäker informationshantering men som också trivs i en roll med många kontaktytor och praktiska inslag?
Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker dig som vill kombinera din kompetens inom registratur med ett varierat uppdrag som kontorskoordinator, där du bidrar till en välfungerande arbetsplats genom att ansvara för reception, lokalfrågor och andra administrativa uppgifter.
Hos oss får du en bred och viktig roll med stor variation i arbetsdagen, där både servicekänsla, initiativförmåga och noggrannhet är avgörande för framgång.
Denna tjänst innebär en kombinerad tjänst mellan registratur och kontorskoordinator. Tänkbar fördelning är 50 % vardera men det kan variera över tid.
I rollen ansvarar du för diarieföringen på SCB som sköts centralt samt att bemanna vår reception och arbeta med lokalservice.
Registratorsgruppen består av ytterligare 2 personer. Kontorskoordinatorer är ytterligare 3 personer i Örebro och 4 personer i Solna. Den här tjänsten har placering i Örebro men vissa resor till Solna förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Relevant utbildning inom informationshantering, arkivvetenskap eller motsvarande
• Gymnasieexamen
• Minst tre års erfarenhet av arbete som registrator inom offentlig förvaltning
• God kunskap om Offentlighets och sekretesslagen OSL, förvaltningslagen, GDPR och arkivlagen
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete i reception och lokalservice. Praktiskt arbete förekommer.
Du gillar att ta initiativ, bidra med idéer och driver arbetet framåt. Hos oss trivs du om du är nyfiken och handlingskraftig.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har ett genuint intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Den här tjänsten finns på sektionen för stöd och lokaler som finns både i Örebro och i Solna. Förutom registratur och lokaler ansvarar sektionen även för upphandlingsverksamheten på SCB.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Kom ihåg att bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/610". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, ML/VS Kontakt
Ordförande, Saco-S vid SCB
Barbro Olsson 010-479 40 00 Jobbnummer
9994585