Registrator / administratör på 80% till Nacka kommun!
Nacka kommun / Administratörsjobb / Nacka Visa alla administratörsjobb i Nacka
2026-01-05
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Ditt uppdrag
Överförmyndarenheten ser till att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt på grund av sjukdom och liknande förhållande ges samma rätt som alla andra och inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Enhetens uppdrag är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap genom årlig granskning och fatta beslut om medgivande till olika åtgärder som ställföreträdarna behöver utföra i sina uppdrag. Överförmyndarens verksamhet och ställföreträdarnas uppdrag är reglerat i föräldrabalken. Vill du läsa mer, klicka här.
Överförmyndarenheten handlägger ärenden åt Nacka, Värmdö och Vaxholms kommuner. Enheten har 11 medarbetare varav en teamledare och en enhetschef.
Som registrator/administratör på Överförmyndarenheten har du en central roll på 80 % sysselsättningsgrad i enhetens informationshantering. Du ansvarar för att ta emot och registrera inkommande fysisk och digital post i vårt ärendehanteringssystem, och säkerställer att dokumentationen hanteras korrekt och enligt gällande rutiner. Utöver detta kommer du att fungera som superanvändare i vårt verksamhetssystem (Provisum) och ge grundläggande systemsupport till enhetens medarbetare. Du förväntas även bidra till kvalitetssäkring och utveckling av våra processer för informationshantering. I rollen ingår också att besvara frågor från ställföreträdare och andra aktörer. Därför behöver du ha god kunskap om verksamhetens uppdrag och kunna ge professionell och serviceinriktad support.
Är det här du?
Du som söker har en stark förmåga att planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du är noggrann och effektiv i ditt dagliga arbete. Din kommunikativa och samarbetsinriktade personlighet gör att du bemöter människor professionellt och bygger goda relationer. Du har alltid slutkunden i fokus och ser till att ta tag i eventuella hinder för att nå målet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en slutförd eftergymnasial utbildning och erfarenhet av arbete som registrator eller motsvarande arbetsuppgifter inom offentlig sektor. Du ska vara en van användare av olika IT-system och ha förmågan att med lätthet sätta dig in i nya system. Du ska ha goda kunskaper i Office-paketet och särskilt Excel och Word.
Du behöver ha goda kunskaper gällande offentlighet och sekretess, GDPR och förvaltningslagen.
Meriterande
• Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor, som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med registratur eller arkiv
• Paralegalutbildning eller annan för jobbet relevant utbildning
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
I Nacka satsar vi på friska medarbetare och erbjuder välutrustat gym i huset, egen hälsocoach och förmånscykelerbjudande. Läs gärna mer om våra förmåner här.
Som medarbetare hos oss kan du också växla till dig extra semesterdagar.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80 %. Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig, Ann-Charlotte Oetterli på ann-charlotte.oetterli@nacka.se
, 08-718 92 14 eller LinkedIn
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet som en urvalsmetod för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Sista ansökningsdag är 2026-01-18.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Jobbnummer
9668504