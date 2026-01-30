Registrator
2026-01-30
Vill du vara med och utveckla och förvalta Tillväxtverkets dokumenthantering och registratur? Har du erfarenhet och kunskap om signalskydd? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Sedan sommaren 2025 är Tillväxtverket sektorsansvarig beredskapsmyndighet med ansvar för beredskapssektorn - industri, byggande och handel. Det betyder att Tillväxtverket är i en förändringsfas inom bland annat dokumenthanteringsområdet. Vi behöver därför stärka upp med en ny kollega som tycker om utveckling och ordning och reda.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Vi söker en registrator som i första hand ska vara med och ta fram nya arbetssätt och rutiner för den del av registraturen som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och andra arbetsuppgifter kopplade till myndighetens säkerhetsskydds- och beredskapsarbete. Du ska ha arbetat som registrator och ha kunskap och erfarenhet av signalskydd samt hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. Det kan bli aktuellt att du är med och ger signalskyddsutbildning internt. Du kommer att jobba nära signalskyddschefen, säkerhetsskydds- och beredskapsorganisationen på myndigheten.
Som registrator på Tillväxtverket kommer du även att arbeta med löpande diarieföring i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 samt omhänderta den fysiska posten. Du hanterar digitala kanaler och ger också råd och stöd i frågor som rör diarieföring och hantering av handlingar. I arbetsuppgifterna ingår också expediering av handlingar, arkivering av bevarandehandlingar och utlämnande av allmänna handlingar. Tillsammans med kollegor i dokumenthanteringsteamet (arkivarier och registrator) deltar du i utvecklingsarbetet inom dokumenthanteringsområdet och ett nyligen infört e-arkivsystem.
Dina kontaktytor är primärt myndighetens interna organisation, men även externa intressenter och kontakter ingår.
Du kommer att tillhöra enheten Dokumenthantering och verksjuridik på Rätts- och kontrollavdelningen. Vi är ett trevligt gäng som består av två arkivarier, en e-arkivarie, två registratorer och fem jurister på kontoren i Stockholm, Göteborg, Malmö och Östersund. Ditt tjänsteställe är Stockholm, men resor till de andra kontoren kan förekomma.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning
• Minst ett års arbete som registrator eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig
• Erfarenhet av att besvara inkommande förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar
• Kunskap och erfarenhet av arbete med signalskydd
• Kunskap och erfarenhet av hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
• Kunskap om offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av att ta fram och utveckla rutiner inom signalskydd och för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar
Som person söker vi dig som är noggrann, kan skapa god struktur, är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Eftersom tjänsten ställer höga krav på personlig leverans, förutsätter vi att du självständigt kan prioritera och organisera. Vidare har du en välutvecklad kommunikationsförmåga och du kan obehindrat formulera dig korrekt och lättbegripligt i såväl tal som i skrift på svenska. Vi lägger stor vikt dina personliga egenskaper.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Sista ansökningsdag är 2026-02-22. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Ärendenr: Ä 2026-269
Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef, Nadja Stålnacke, tfn 08-681 95 28. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Katarina Holm, 08-681 97 19. Fackliga företrädare nås på saco@tillvaxtverket.se
och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller robert.berggren@tillvaxtverket.se
. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter på Södermalm i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse med ansvarig chef. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
Ersättning
