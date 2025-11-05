Registrator
Ängelholms kommun, Miljö och livsmedel / Administratörsjobb / Ängelholm Visa alla administratörsjobb i Ängelholm
2025-11-05
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Miljö och livsmedel i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle (där Miljö och livsmedel samt bygglov ingår) syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Älskar du utmaningar? Vi formar en ny tjänst och söker därför en serviceinriktad och engagerad registrator till våra verksamheter Miljö och livsmedel samt bygglovsenheten inom huvuduppdrag Samhälle. Arbetet omfattar registrering av inkommande handlingar i våra olika verksamhetssystem. Du kommer också vara ett administrativt stöd och stöd i handläggningen av ärenden inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll, bygglov samt bostadsanpassning.
Du kommer att vara anställd på Livsmedels- och tillståndsenheten inom verksamheten Miljö och livsmedel, men kommer att ha mycket dialog och kontakt med medarbetare på alla tre enheterna (livsmedels- och tillståndsenheten, miljöenheten och bygglovsenheten). Du kommer även ha kontakt med de centrala registratorerna och med övriga enheter inom huvuduppdraget men även med myndigheter, verksamhetsutövare och allmänheten.Kvalifikationer
För att passa in i rollen som registrator hos oss är du serviceinriktad, effektiv och kvalitetsmedveten. Du har goda generella IT-kunskaper och ett stort intresse av att arbeta i flera olika digitala system, samt vara ett stöd till chefer och medarbetare. Arbetet innebär mycket kontakt med kolleger, medborgare, företag och andra intressenter så det är av stor vikt att du är lyhörd och flexibel men samtidigt tydlig, pedagogisk och lösningsfokuserad.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av administration inom offentlig förvaltning, meriterande inom miljö eller bygglovsområdet, och gärna utbildning inom administration, eller annan utbildning som bedöms lämplig för tjänsten.
Har du erfarenhet av något av våra diarieföringssystem, Ecos, Nova, BAB, Alk-T eller OL2 är det också meriterande.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift och skapar tillit och förtroende i din muntliga och skriftliga kommunikation.
Huvuduppdrag Samhälle arbetar aktivt med verksamhetsutveckling med invånaren i fokus. Vi är ett prestigelöst team som trivs på vår arbetsplats. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser.
Som medarbetare är du med och bidrar till enhetens utvecklingsarbete. Vi erbjuder dig utmanande och meningsfulla uppgifter som utvecklar Ängelholms kommun.
Vill du vara med på vår resa? Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Miljö och livsmedel Kontakt
Enhetschef
Jovanka Lazic jovanka.lazic@engelholm.se 0431-87000 Jobbnummer
9590797