Regionsäljare inom Advanced Automation - Afry AB

Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Solna2021-06-29Om jobbetVill du vara med och utveckla AFRYS tjänster och lösningar i Mälardalen inom El, Automation?Är du en lösningsorienterad och lyhörd person som drivs av att bygga kundrelationer och bryta ny mark för att hitta nya affärsmöjligheter?AFRYs affärsområde Advanced Automation erbjuder en tjänst som regionsäljare för bearbetning av marknaden i Mälardalen samt Dalarna. Arbetet som regionsäljare är inspirerande samt omväxlande och innebär att i nära samverkan med våra lokala kontor i Örebro, Borlänge, Västerås eller någon av våra tre kontor i Storstockholm utgå ifrån och bearbeta marknaden.Som regionsäljare är du ansvarig för vår nyförsäljning mot utvalda kunder som gemensamt tas fram från verksamheten. Säljprocesserna är ofta långa vilket gör att din förmåga att vara tålmodig, samarbeta och bygga samt underhålla ett nätverk är av stor vikt för att komma i mål.Du kommer att rapportera direkt till vår Marknadsområdeschef och arbeta i olika säljteam tillsammans med våra sektionschefer och deras kollegor. Tjänsten innebär även samarbete med AFRY:s övriga säljkår i Sverige.Bland dina huvuduppgifter ingår:Söka och skapa nya kundkontakterPlanera, boka och följa upp kundbesök samt rapportering av dessaGenomföra försäljnings- och säljstödjande åtgärderInitiera, och om så behövs delta i, anbuds- och kalkyleringsarbeteUppnå årliga fastställda mål rörande antal besök, volym och resultatNyfiken på att veta mer kring Advanced Automation erbjudande till sina kunder?Kolla in det här: https://youtu.be/U6p1zCQbsfE Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi att du minst har 5-10 års erfarenhet inom tekniskförsäljning med en flerårig bakgrund inom el och automation. Du har vidare en hög teknisk förståelse och goda presentationskunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Då tjänsten innebär resor behöver du inneha B-körkort och vi förutsätter att du trivs med att kontinuerligt vara ute hos våra kunder och på våra kontor. Din arbetsvecka förväntas innebära att du har ca 3 resdagar i veckan.Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av strukturerad försäljning och kalkylarbete inom entreprenadprojekt.Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper där du själv kan ta rummet och är drivande, självgående och ansvarstagande. Du inger förtroende, är lyhörd och har en stark kommunikativ förmåga. Som person är du utåtriktad och trivs med och är bra på att bygga långsiktiga affärsrelationer. Du arbetar strukturerat och planerar aktiviteter på ett effektivt sätt.Blir du nyfiken?Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Då det är semestertider kan återkoppling på din ansökan ske efter sommaren. Glad sommar!Vi erbjuderVi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.2021-06-29AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.Making FutureVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-29AFRY AB5835943