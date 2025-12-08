Regionsäljare, Dalarna
2025-12-08
Vill du spela en viktig roll på ett branschledande expanderande familjeföretag, där du arbetar med uppsökande försäljning ute i fält? Är du en social och serviceinriktad säljare som söker ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt? Då kan det vara dig vi söker som vår nya regionsäljare i Dalarna!
Vad innebär tjänsten? Som regionsäljare på Hydroscand arbetar du målinriktat, i din strävan efter att utveckla försäljningen, med hjälp av företagets affärsidé.
"Hydroscand är ett internationellt familjeägt företag som erbjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter genom en kunddriven och decentraliserad organisation."
Dina huvuduppgifter blir att arbeta med både uppsökande verksamhet och bearbetning/förvaltning av befintliga kunder, där du i båda fall kommer att vara närvarande ute hos kunden. Du genomför och planerar aktiviteter som ska generera i lönsamma affärer för såväl kunden som företaget, på kort och lång sikt. Vidare deltar du på mässor och öppna hus.
Du kommer att sälja in både våra produkter och våra tjänster, där stort fokus kommer ligga på att sälja in våra mobila slangservice SlangExpress. Utöver nykundbesök kommer du även ha återkommande besök hos förutbestämda kunder där du både tar beställningar, löser leveranser och följer upp förfrågningar. Du hanterar och analyserar kundinformationen i Lime CRM.
Du arbetar Dalarna där vi har filialer i Avesta, Borlänge, Ludvika och Mora. Du utgår från någon av filialerna rapporterar till regionchef. Du har även ett nära samarbete med platschefer och filialmedarbetare i regionen. Vid behov arbetar du även regionsöverskridande för att stötta upp i försäljningsorganisationen.
Vi erbjuder En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Hos oss får du ett arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.
Vem är du? För att trivas i rollen som regionsäljare bör du vara lyhörd och genuint intresserad av försäljning. Vi vill att du har en mycket god social kompetens och en förmåga att skapa och vårda goda relationer, med både kunder och medarbetare. Som person ser vi gärna att du är positiv, drivande, ansvarstagande och självgående. B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning eller kundkontakt inom industri- eller verkstadsbranschen. Det är även meriterande om du har en bakgrund inom exempelvis hydraulik, fordonsteknik och/eller kunskap inom slang och ledningskomponenter
Erfarenhet av B2B-försäljning, där nykundsbearbetning och uppsökande försäljning är en naturlig del av din vardag
Kunskap inom avtalsskrivning och budgetering, samt gärna erfarenhet av att arbeta i affärs- och/eller CRM-system
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad? För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Patrik Nygårds (regionchef) på telefon: 0243-810 31
Sista ansökningsdag är den 19 januari 2026 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärsida (ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
För mer företagsinformation, vänligen besök hydroscand.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydroscand AB
(org.nr 556130-7124), https://www.hydroscand.se Arbetsplats
Hydroscand Sverige Kontakt
Jessica Lundgren jessica.lundgren@hydroscand.se Jobbnummer
9633423