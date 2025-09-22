Regionchef till Sustera i Malmö
2025-09-22
Vill du leda ett kunnigt konsultteam och samtidigt bidra till en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch? Sustera söker nu en regionchef till sitt kontor i Malmö - en nyckelroll för dig som vill kombinera affärsmässigt ledarskap med teknisk förståelse inom fukt, energi, miljö och byggrelaterade utredningar. Välkommen med din ansökan till Isaksson Rekrytering!
Vi är ett branschledande konsultföretag med helhetsperspektiv på fastigheters livscykel. Våra experter projektleder, utreder och besiktigar både nybyggnads- och renoveringsprojekt. Genom vår specialistkompetens hjälper vi kunder inom både privat och offentlig sektor att förebygga problem, möta högt ställda hållbarhetskrav och öka värdet på sina fastigheter - idag och imorgon. Vill du läsa mer om oss och våra verksamhetsområden? Klicka här!
Om rollen
Som regionchef får du det övergripande ansvaret för vår sydligaste region. Här leder du ett kompetent och engagerat konsultteam som arbetar med energi, miljö, fukt och tekniska utredningar. Teamet utför uppdrag inom bland annat miljöcertifiering, energideklarationer, fuktsäkerhetsprojektering och inomhusmiljöutredningar för både privata och offentliga aktörer. Ditt uppdrag blir att coacha och utveckla dina medarbetare, samtidigt som du driver affären och bidrar till företagets övergripande mål. Du har ansvar för budget, resultat, resursplanering och kompetensutveckling, och arbetar nära ledningsgruppen och övriga regionchefer i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Du ansvarar för att omsätta affärsstrategier till konkreta aktiviteter i regionen samtidigt som du säkerställer en arbetsmiljö där dina medarbetare trivs, utvecklas och presterar långsiktigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och utveckla teamet i Malmö
Driva affärs- och tjänsteutveckling
Säkerställa kompetensutveckling och trivsel
Delta i försäljnings- och marknadsaktiviteter
Hålla löne- och utvecklingssamtal
Bidra aktivt i företagets ledningsgrupp
Vem är du?
Du är en trygg ledare som finns nära din omgivning. Genom tydlig kommunikation och ett coachande sätt skapar du förtroende och får människor att växa. Du har ett genuint intresse för både teknik och människor och det märks när du inspirerar andra och driver utveckling både i teamet och i verksamheten i stort. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och förstår vikten av att skapa värde för både kunder och verksamheten. Du ser helheten, identifierar behov och är duktig på att bygga långsiktiga relationer.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
Universitets- eller högskoleexamen, civilingenjör med inriktning, VVS-teknik, fastighetsteknik eller som civilekonom
Minst fem års erfarenhet i en ledande roll inom relevant område
Ett tydligt och närvarande ledarskap
Erfarenhet av förändringsledning och att driva utvecklingsprocesser
Bakgrund som teknikkonsult eller projektledare, gärna inom energi, miljö eller fastighet
Erfarenhet av affärsutveckling och försäljning av konsulttjänster
God teknisk kunskap inom ditt område
Förmåga att utveckla medarbetare och bygga starka team
Stark kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Ett etablerat nätverk inom branschen
Vad erbjuder vi?
Hos Sustera får du en ledande roll med stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka både teamets och verksamhetens utveckling. Du blir en del av ett bolag i tillväxt där vi satsar på både hållbara fastigheter och hållbara medarbetare. Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och ett förmånspaket som inkluderar tjänstebil.
Kontaktuppgifter och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta:Jonas Bessing på jonas@isakssonrekrytering.se
eller 0736-264750.
Vi ser fram emot din ansökan via Isakssons hemsida: Här finns möjligheterna. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se
Välkommen med din ansökan!
