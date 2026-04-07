Regionchef till Northclean Facility Services
2026-04-07
Vi söker vår nästa Regionchef med huvudfokus på chefsstöd samt organisations- och kundutveckling.
Om rollen
Affärsområde Öst omfattar geografiskt ett område som spänner från Linköping till Mora samt Gotland. Till detta område, med placering i Danderyd, söker vi nu vår nästa Regionchef; en nyckelroll för att vårt affärsområde ska fungera!
Vi befinner oss just nu mitt i ett omfattande förändringsarbete och här kommer du att ha en viktig roll med att ge chefsstöd till våra Driftchefer, utveckla kundupplevelsen, ansvara för merförsäljningen samt fortsätta implementeringen av vår värdegrund genom ansvar, engagemang och omtanke.
I rollen ingår bland annat att:
Arbetsleda och utveckla våra driftchefer och teamledare
Säkerställa att din region når uppsatta mål
Ansvara för regionens budget- och prognos
Ansvara för uppstarter av nya kunder
Ansvara för merförsäljningen
Delta i anbudsarbetet
Ansvara för kundutvecklingen
Resor i tjänsten förekommer, ca 1-2 resdagar i veckan.
Du kommer att rapportera till Affärsområdeschefen och ingå i affärsområdesledningen. Driftchefer kommer i sin tur att rapportera till dig.
Vi söker dig som är
Diplomatisk och socialt smart - du behöver på ett vänligt och relationsskapande sätt kunna kommunicera med våra kunder men även internt samt med dina driftchefer. Du har en förmåga att bygga broar mellan människor och kan sälja in idéer och på så sätt få människor med dig.
Flexibel - du har förmågan att anpassa dig när prioriteringar förändras. Du hanterar förändring på ett positivt sätt och ser möjligheter i nya förutsättningar.
Analytisk - ett absolut krav är t.ex. att kunna läsa en resultaträkning och kunna dra slutsatser.
Strukturerad - du planerar ditt arbete väl, håller ordning på detaljer och följer upp för att nå resultat. Du är van att skapa ordning och tydlighet, både i ditt eget arbete och i samarbete med andra.
Du bidrar till en god arbetsmiljö och en positiv stämning.
Skall-krav
Erfarenhet av ledarskap och chefsstöd - du behöver ha dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer med goda referenser
Erfarenhet av städbranschen
Stark förståelse för drift och vad som driver lönsamhet
B-Körkort
Administrativt stark och mycket goda kunskaper i Office-paketet
Meriterande
Eftergymnasial utbildning
SRY/PRYL eller motsvarande
Insta nivå 3 eller högre
Vad kan vi erbjuda dig?
Företaget du kommer till har nära till beslutsprocessen, högt i tak samt trevliga, ambitiösa och målinriktade kollegor. Vi är ett multikulturellt företag där människor och service står i centrum. Vi har en god sammanhållning och hanterar framgångar och motgångar tillsammans.
Som anställd hos Northclean Facility Services finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag, olika personalrabatter och nyanställda får relevant introduktion för att få rätt förutsättningar i den nya rollen.
Vi har kollektivavtal och tillämpar provanställning.
Som en del i rekryteringsprocessen, för de roller som kräver det, gör vi en bakgrundskontroll från belastningsregistret. Urval sker löpande.
Vill du bli en del av oss? I så fall, välkommen in med din ansökan senast den 17 april! Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northclean Facility Services AB
(org.nr 556555-5272), https://forenade-service.se
Vendevägen 85B (visa karta
)
182 91 DANDERYD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förenade service AB Kontakt
Niki Jäghammar nikj@forenade-service.se
9839514