Regional Servicechef - Epiroc Rock Drills AB - Maskinreparatörsjobb i Stockholm

Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. Withcutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and constructionequipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.Learn more at www.epirocgroup.com. Vill du vara med och vidareutveckla vårt team för service och eftermarknad? Sätter du kunden i fokus och brinner för att coacha och utveckla medarbetare? Tycker du om att arbeta i en bred och dynamisk roll och vill vara ansvarig för vår förebyggande underhållsverksamhet? Om så är fallet, kommer det här bli en intressant och utvecklande roll för dig!Till vårt servicecenter i Stockholm söker vi nu en Regional Servicechef som ansvarar för vår verkstad, fälttekniker och tillhörande lager och shop. Du kommer att arbeta i ett team på 20 personer med duktiga och ambitiösa medarbetare med stort fokus på goda kundrelationer och ett framgångsrikt servicearbete.UppdragsbeskrivningDu kommer vara ansvarig för att leda, coacha och utveckla det lokala teamet bestående av tekniker, administratörer, lageransvariga och supervisors. En viktig uppgift blir att utveckla serviceverkstaden genom ett aktivt mål- och strategiarbete för att tillföra än mer värde till verksamheten och Epiroc. Ett mycket viktigt område är att säkerställa ett gott förebyggande säkerhets- och arbetsmiljöarbete.Du kommer vara våra kunders kontaktyta med ambitionen att bygga långvariga relationer och strategier för att överträffa kunds behov och förväntningar gällande service och återkoppling via kundmöten.Du har ekonomiskt ansvar för verksamheten med uppföljning av kostnader och intäkter. Du beräknar och lämnar offerter på arbete i förekommande fall. I rollen har du ett nära samarbete med lokala supportfunktioner och försäljningsorganisationen.Vilka vi är och vad vi erbjuderEpiroc Sweden är Epirocs svenska sälj- och servicebolag och vi ansvarar för att marknadsföra och sälja våra gruv- och bergbrytningsprodukter, samt tillhandahålla service och övriga eftermarknadsprodukter till våra kunder i Sverige och på Grönland. Vi är ungefär 185 medarbetare och våra servicecenter och verkstäder finns över hela Sverige, från Göteborg i söder till Kiruna i norr. Epiroc har valts ut till en av de tio mest attraktiva arbetsgivarna 2020 av Universum. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete inom ett innovativt och branschledande företag! Som anställd får du ta del av en rad olika förmåner såsom rikskortet, friskvårdsbidrag, förskottssemester, kollektivavtal, årlig bonus, förstärkt föräldrapenning och möjlighet att teckna förmånliga försäkringar för dig och din familj. Hos oss blir du en del av en internationell koncern och du kommer får stora möjligheter att utvecklas och prova olika roller, antingen inom säljbolaget eller i andra delar av vår verksamhet runt om i världen.Mångfald tror vi är nyckeln till nya och innovativa idéer och lösningar. Epiroc ser olika personligheter, etniskt ursprung, kön, ålder, färdigheter och erfarenhet som en tillgång. Vi ser att skillnaderna skapar nya idéer och förbättringar, och detta leder till innovation och långsiktiga resultat.Erfarenhet och kunskaperSom servicechef behöver du god erfarenhet av ledarskap och insikt om vad som krävs för att motivera och utveckla personalen vilket utgör kärnan i bygget av en framgångsrik serviceverksamhet. Meriterande är också erfarenhet från serviceverksamhet för tunga maskiner inom branschen.Vi vill att du har en teknisk utbildning på eftergymnasial nivå och erfarenhet från serviceverkstad eller produktion. Du har arbetat med att leda team och tycker att det är roligt att coacha och utveckla medarbetare. Du behöver ha goda kunskaper i redovisning och rapportering och grundläggande kunskaper kring offertarbete. Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat och har körkort B.PersonlighetDu har en stark drivkraft att leda och utveckla medarbetare för att få en bra teamkänsla och samarbete. Detta är av stor betydelse för hur väl du kommer att lyckas i din roll. Du har också ett stort intresse för teknik.För att lyckas bra i denna position bör du vara en positiv person med förmågan att tänka brett och strategiskt. Du leder genom egna goda exempel för att motivera personalen och har en konstant vilja att utveckla verksamheten och göra saker på ett bättre sätt. Du har en förmåga att arbeta självständigt mot givna mål. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att kommunicera både internt och externt. Du har även ett högt säkerhetstänk i vardagen och är van att leda i förändring.Varaktighet, arbetstidFull Time Undefined2021-04-08UndefinedSista dag att ansöka är 2021-04-30