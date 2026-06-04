Regional Business Manager
Skarp Rekrytering Öst AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-04
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Regional Business Manager — Linköping
Qamcom Research and Technology
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Är du en teknisk säljare med bevisad förmåga att vinna komplexa affärer och bygga långsiktiga kundrelationer? Qamcom Research and Technology söker nu en Regional Business Manager till Linköping — en roll där försäljning är kärnan och ledarskap är medlet.
Om Qamcom
Qamcom är en specialistkonsult inom forskning och produktutveckling med fokus på intelligenta, uppkopplade system. Vår expertis spänner över sensorer, radar, bild- och signalbehandling, inbyggd hårdvara och mjukvara, trådlösa kommunikationssystem samt functional safety. Vi tar ansvar från proof-of-concept till serietillverkning — och vi söker nu någon som kan öppna dörrar till de kunder som behöver just det.
Om rollen
Det här är i grunden en säljroll med regionalt ägarskap. Du ansvarar för att identifiera, bearbeta och vinna uppdrag hos kunder i Linköpingsregionen — primärt inom försvarsindustri, fordon och tillverkande industri. Parallellt leder du ett ingenjörsteam med fokus på hårdvara, inbyggda system och funktionssäkerhet, och du har det fulla ansvaret för regionens tillväxt och lönsamhet.
En typisk affär är en teknisk lösning i form av ett projekt värderat till 5-20 MSEK med en säljcykel på 2-12 månader som börjar med en förstudie eller ett konsultuppdrag som första steg i relationen där beslutsprocessen som involverar tekniska beställare och inköp. Du förväntas ta de första kundmötena på egen hand och ha förmågan att föra ett trovärdigt tekniskt samtal — utan att vara den djupaste experten i rummet.
Ansvarsområden
• Driva nyförsäljning och kontoansvar mot regionens nyckelkunder
• Utveckla och genomföra den regionala tillväxtstrategin
• Personalansvar för regionens ingenjörsteam, inklusive rekrytering och teamutveckling
• Samarbeta med stakeholders inom Qamcom såsom andra ledare, affärsutvecklare och projektledarePubliceringsdatum2026-06-04Bakgrund
Vi söker dig som har dokumenterade resultat från teknisk B2B-försäljning — inte nödvändigtvis från konsultbranschen, men med förståelse för vad det innebär att sälja kompetens och lösningar med högt ingenjörsmässigt innehåll.
Skallkrav
• Bevisad säljförmåga inom avancerade tekniklösningar, gärna med projekt- eller lösningsförsäljning mot industri
• God teknisk förståelse för inbyggda system och elektronik — tillräckligt för att leda ett kundmöte själv och få förtroende från kunden innan våra ingenjörer deltar för djupare teknisk expertis
• God förståelse för konsultverksamhet och innebörden att sälja arbetspaket i form av åtaganden gentemot kunder.
• Erfarenhet av personalansvar eller teamledarskap
• Svenskt medborgarskap krävs på grund av regulatoriska och kontraktuella krav
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande
• Etablerat affärsnätverk i Linköpingsregionen — vi förväntar oss att du känner relevanta beslutsfattare redan dag ett
• Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande inom relevant område
Vad du kan förvänta dig
• En region med befintliga kundrelationer och ett team av ingenjörer på plats — du startar inte från noll utan tar över en fungerande verksamhet med tillväxt potential
• Tydligt mandat och nära samarbete med Qamcom's övriga regionansvariga och stödfunktioner inom HR, rekrytering och ekonomi
• Konkurrenskraftig ersättningsmodell med rörlig del kopplad till regionens resultat
• Förmånsbil, Friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr per år, Cykelleasing med mera
• Möjlighet till delägarskap via aktieprogram
Om Qamcom Research and Technology
Qamcom Research & Technology är ett svenskt teknikkonsultföretag med spetskompetens inom forskning och utveckling av hårdvara, mjukvara och system. Vi erbjuder värdedrivna teknologilösningar, produkter och tjänster inom avancerad signalbehandling, industriell AI och IoT, trådlös kommunikation samt systemutveckling. Qamcom har cirka 130 engagerade medarbetare och har sitt huvudkontor i Göteborg, med ytterligare kontor i Stockholm, Linköping, Wellington och Denver.
Om Skarp Rekrytering:
Vi är ett företag som erbjuder kvalificerad rekrytering inom tjänstemannasektorn. Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom teknik och IT där vi med vår tekniska förståelse kan bidra till en effektiv anställningsprocess. Under åren har vi arbetat med över trettio R&D bolag och hundratals kandidater med att hjälpa dom att snabbt och smidigt hitta varandra. Bolaget har sitt huvudsäte i Linköping men arbetar nationellt inom Sverige.
Välkommen att läsa mer på www.skarpr.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jobb@skarpr.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skarp Rekrytering Öst AB
(org.nr 559488-1129)
Universitetsvägen 14, (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qamcom Jobbnummer
9947576