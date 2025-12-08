Regeringskansliet söker en internrevisor (vikariat)
Regeringskansliet / Ekonomijobb / Stockholm Visa alla ekonomijobb i Stockholm
2025-12-08
Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Har du erfarenhet av internrevision och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor? Vi erbjuder en viktig roll i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringskansliets internrevision ska genomföra internrevision av all verksamhet inom Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen. Internrevisionen ska utifrån god sed självständigt granska myndighetens interna styrning och kontroll.
Som internrevisor deltar du i hela revisionsprocessen; riskanalys, planering, granskning, rapportering och uppföljning.
Internrevisionen har ett nära samarbete och ett tätt kunskapsutbyte inom gruppen. Arbetet är omväxlande och ger ett brett kontaktnät och en överblick över Regeringskansliets organisation och verksamhet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant
• erfarenhet av internrevision eller arbete med granskning, utredning eller tillsyn som arbetsgivaren bedömer relevant
• god kunskap om intern styrning och kontroll
Meriterande
Det är meriterande om du har flerårig erfarenhet av internrevision i statlig myndighet. Erfarenhet från offentlig verksamhet är också värdefullt.
Dina egenskaper
För att trivas hos oss har du helhetssyn och samarbetar för verksamhetens bästa. Du bidrar med eget perspektiv och kompetens samt är öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du behöver ha hög integritet, du är bra på att analysera och du kan arbeta självständigt. Du har gott omdöme och god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du har professionellt mod.Publiceringsdatum2025-12-08Övrig information
Den här tjänsten är ett vikariat på 6 månader som kan komma att övergå i en tillsvidareanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Henric Bergqvist som är enhetschef, på 08-405 26 80. Du är också välkommen att kontakta HR via Carl Garellick på 08-4054449. Fackliga kontaktpersoner är Susanne Grund för Saco och Karina Åbom Engberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 januari 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i Regeringskansliet.
