Regelexpert/Handläggare Centralt regelkontor

Är du intresserad av att arbeta med komplexa regelfrågor i en säkerhetskritisk verksamhet med utgångspunkt i ett synsätt som tar hänsyn till helheten, vilket innebär att arbeta med samspelet mellan människa, teknik, organisation och säkerhetskultur?
Då har du nu möjligheten ingå i ett team med spetskompetens i ämnet som kommer välkomna dig med öppna armar. LFV är en organisation som präglas av säkerhet men också förändringar där konkurrensutsättning, internationalisering, totalförsvar är faktorer som i hög grad påverkar arbetet.
Enhet Flygsäkerhet en central aktör inom LFVs flygsäkerhetsarbete och ansvarar för leverans av flygsäkerhetsrelaterade tjänster. För att fortsatt kunna bidra till flygsäkerhetarbetet på bästa sätt, i en växande bransch med många nya utmaningar, söker vi nu en Regelexpert/Handläggare till vårat Centrala Regelkontor.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
I rollen ingår att tillsammans med övriga medarbetare på enheten hålla LFV Drifthandbok för ATM-tjänst (Dhb ATM) uppdaterad och utvecklad i takt med nya och ändrade krav. Exempel på arbetsuppgifter på Centralt regelkontor:
• Koordinera regeländringar gentemot andra enheter inom LFV
• Stödja verksamheten med rådgivning i regelfrågor
• Handlägga aktiviteter, förbättringsförslag och avvikelser av Dhb ATM
• Läsa, analysera och besvara remisser
• Delta i ett antal regelforum
Dina närmsta kontaktytor blir till medarbetarna samt kontaktpersoner i de operativa avdelningar vi i huvudsak levererar tjänst till.
I och med att våra medarbetare finns på flera orter kommer tjänsten att innebära en del resor. Vi uppskattar och trivs med att arbeta tillsammans och lära av varandra. Vi har ett arbetsklimat som är öppet och hjärtligt och där alla åsikter välkomnas.Profil
Du som söker har eller har haft operativ behörighet som Flygledare.
Meriterande
• Flerårigt arbete med regelverk i LFV som styr luftfart (ICAO, EASA)
Du som person
Personliga egenskaper som värderas är:
• Intresse för regelfrågor
• Ansvarstagande och noggrann
• God samarbetsförmåga
• Analytisk förmåga
• Du förväntas kunna agera såväl självständigt som i grupp med personlig integritet, samt ha förståelse för och agera utifrån LFVs värderingar
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande jobb med många utmaningar samt intern utbildning för arbetsuppgifterna. Goda möjligheter till utveckling, som t.ex regelhandläggare men också inom tvärfunktionella områden på LFV.
En arbetsmiljö där vi värnar om en god balans mellan arbete och privatliv.
Fina kontorslokaler och möjlighet till att jobba hemifrån.
Övrig information
Tjänsten som Regelexpert/Handläggare är en tillsvidareanställning med placering i Malmö alternativt Stockholm eller Norrköping.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Vi har en kompetensbaserad rekryteringsprocess som innehåller urval, tester och intervjuer. Testerna innehåller ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga och är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här!
