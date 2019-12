Redovisningskonsult / Redovisningsekonom / Ekonomikonsult - Bravura Sverige AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2019-12-23Om Bravura:Bravura är experter på rekrytering inom tjänstemannaområdet och hjälper företag i hela Sverige att tillsätta allt från nyckelpositioner och andra permanenta tjänster till kortare deltidsuppdrag. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter och vi förmedlar jobb både till dig med erfarenhet och till dig i början av karriären. På Bravura brukar vi säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Vår roll är att erbjuda dig jobbmöjligheter och att förenkla för dig som söker jobb via oss. Vi drivs av ett personligt engagemang i varje rekrytering, där dialog, snabbhet och återkoppling är nyckeln till ett lyckat resultat.2019-12-23SGS Stockholm AB är en mindre redovisningsbyrå som startades för över 10 år sedan. De hjälper i huvudsak småföretagare med sin ekonomi. Företaget har full flexibilitet mot kunderna och anpassar sina tjänster utefter behovet. Samarbetet är ofta nära och det är av vikt att kunderna själva får förståelse för vad sifforna faktiskt innebär. Idag arbetar 3 redovisningskonsulter på bolaget och de har nu behov av en ny medarbetare på grund av en vakans.Du erbjuds ett flexibelt arbete med stort eget ansvar, trevliga kollegor och stort kundfokus.Som redovisningskonsult ansvarar du för dina egna uppdrag och kunder där du utöver de löpande arbetsuppgifterna inom redovisning även ansvarar för kundkontakten. Din roll är varierad då antal kunder, beläggningsgrad och längd på uppdragen kan skilja sig. Detta innebär att du kan arbeta med allt från långsiktiga samarbeten till att vara behjälplig vid kortare behov. I huvudsak hjälper du mindre företag, ofta enmansföretag med deras ekonomibehov. Du utför självständigt alla tjänster inom området för en redovisningsbyrå så som löpande redovisning, bokslut, årsredovisning och deklarationer.Vidare har du också möjlighet att utvecklas i din roll och arbeta mer inriktat mot lön och inkomstdeklaration.Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhetMinst 2 års arbetslivserfarenhet av redovisnings- och ekonomiarbeteGoda kunskaper i ekonomisystem, meriterande med erfarenhet av VismaGoda kunskaper i ExcelVi söker dig som är självgående och som trivs med att arbeta med frihet under ansvar. Du arbetar strukturerat och utför dina arbetsuppgifter noggrant. Du har ett naturligt servicetänk och anpassar ditt arbete efter kunders behov och önskemål. Vidare är det viktigt att du trivs med externa kontaktytor eftersom du har mycket kundkontakt.Övrig information:Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, men det är uttalat att SGS stockholm har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och SGS stockholm en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Start: OmgåendePlats: Centrala StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du problem med att skicka in din ansökan eller frågor kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller ringa vår växel 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval, och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan!Sökord: redovisningsekonom, redovisningskonsult, ekonomikonsult, ekonom, ekonomi, redovisning, årsbokslut, månadsbokslut, bokslut, årsredovisning, löpande redovisning, moms, skattedeklarationerVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-01-27Bravura Sverige AB5019187