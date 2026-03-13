Redovisningskonsult på deltid i Nacka
2Complete AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2Complete AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos vår kund får du arbeta nära både kunder och kollegor i en mindre byråmiljö där struktur, engagemang och trivsel är viktiga delar av vardagen. Här trivs du som uppskattar ordning och reda men också värdet av en avslappnad och omtänksam arbetsmiljö. Vi söker dig som vill utvecklas i rollen som redovisningskonsult och bygga långsiktiga kundrelationer baserade på förtroende och kvalitet.
Vad erbjuder vi?
En personlig byrå med korta beslutsvägar och en öppen och stöttande kultur
Ett modernt kontorsläge i en härlig miljö med gemensamma aktiviteter och nätverk
En arbetsvardag som präglas av både fokus och gemenskap
Goda utvecklingsmöjligheter och chans att ta mer ansvar över tid
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av redovisning och som trivs i en roll där struktur och ansvar kombineras med ett serviceinriktat och kundnära arbetssätt. Du är trygg i det löpande arbetet och uppskattar nära samarbeten både internt och externt.
Krav och kvalifikationer:
Gärna 2-3 års erfarenhet inom redovisning
Goda kunskaper i löpande bokföring, avstämningar, moms och skatter
Erfarenhet av ekonomisystem, gärna Fortnox och/eller Visma
God kommunikativ förmåga och trivs i kundkontakt
Önskemål om deltid (cirka 75 %) med möjlighet att på sikt gå upp i tid
Vi tror att du är noggrann, ansvarstagande och strukturerad. Du är serviceinriktad och har lätt att bygga relationer, samtidigt som du är nyfiken och uppskattar att samarbeta och diskutera lösningar med kollegor.
Vad innebär rollen?
Som redovisningskonsult arbetar du brett och nära kundernas verksamheter. Du blir en viktig kontaktperson i det dagliga samarbetet och får möjlighet att utvecklas inom både kundrelationer och det löpande redovisningsarbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och kontering
Leverantörs- och kundreskontra samt betalningar och fakturering
Avstämning av konton
Momsredovisning och periodiska sammanställningar
Månadsavstämningar och förberedande bokslut
Löpande kundkontakt och arbete med effektiva rutiner
Rekryteringsprocessen innehåller bakgrundskontroll baserad på offentlig information. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
2Complete Group Kontakt
Sarah Lindgren sarah.lindgren@2complete.se
9797720