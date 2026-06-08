Redovisningskonsult med erfarenhet
Aspia AB / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-06-08
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Är du en ambitiös och engagerad redovisningskonsult som är bra på att bygga och bibehålla långsiktiga relationer? Följ med oss på vår spännande resa! Aspia är ett marknadsledande företag inom redovisning och erbjuder kunder en mängd andra företagsnära tjänster. Vi fortsätter att växa och söker nu en redovisningskonsult som vill vara med och utveckla både våra kunders företagande och våra medarbetare.
Som redovisningskonsult hos oss har du en omväxlande och självständig roll. Du arbetar på uppdrag av kund och arbetet utförs på kontoret eller förlagt hos kund. Du har stort ansvar för att kunden är nöjd och att kvaliteten i vår leverans är hög.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Löpande redovisning och upprättande av period bokslut
Löpande rapporteringar till kund
Upprätta bokslut och årsredovisningar
Inkomstdeklarationer, privatpersoner och juridiska personer
Konsultationer och kundrådgivning
Hos oss får du en familjär miljö, duktiga och kvalitetsmedvetna kollegor som gillar kombinationen av ekonomi och kundvård. Vi jobbar i en inkluderande, rolig och kreativ miljö, där vi tar gemensamt ansvar och stöttar varandra.
Vem är du?
En lämplig bakgrund för denna tjänst inom redovisning är att du:
Innehar högskoleutbildning inom ekonomi, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning.
har tidigare erfarenhet av motsvarande arbete, gärna från redovisnings- eller revisionsbyrå.
har arbetat självgående i arbetsuppgifterna ovan
är flytande i svenska, såväl i tal som skrift.
För att du ska trivas i rollen som redovisningskonsult och utvecklas inom vår organisation tror vi att du är en driven och ansvarstagande person som gillar samarbete och trivs att arbeta i team. Vi ser gärna att du har ett marknadsintresse och trivs i mötet med kunden. Du har förmågan att hantera ett stort flöde samt strukturera och prioritera mellan dina arbetsuppgifter. Vidare ser vi även att du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö där du kan vara med och påverka.
Aspias sikte är inställt på att fortsätta leda digitaliseringen och tjänsteutvecklingen inom affärsnära tjänster. Vi hoppas att även du vill vara med och bidra till denna utveckling!
Du erbjuds
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om att privatliv och arbetsliv ska fungera. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, samt kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Praktiskt om tjänsten:
Placeringsort: Linköping eller Norrköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Helena Lundquist: helena.lundquist@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Talia Brorsson: talia.brorsson@aspia.se
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. På grund av GDPR så tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350)
582 26 LINKÖPING Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9951492