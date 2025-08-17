Redovisningskonsult / Ekonomiassistent flexibel tjänst i Helsingborg
Star i Helsingborg AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Helsingborg
2025-08-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Star i Helsingborg AB i Helsingborg
Vi är en mindre väletablerad redovisningsbyrå i Helsingborg som nu söker förstärkning inför kommande uppdrag. Vår verksamhet växer, och vi letar efter en engagerad och noggrann medarbetare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-08-17Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: Flexibel, från deltid till heltid beroende på kandidatens önskemål.
Arbetsplats: Våra trevliga lokaler i Ramlösa. Du får eget arbetsrum och möjlighet till distansarbete en dag i veckan.
Start: Enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar
Kund- och leverantörsreskontra
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Årsbokslut och inkomstdeklarationer (beroende på erfarenhet)
Kundkontakt och rådgivningKvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi/redovisning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och hanterar Office-paketet utan problem. Erfarenhet av att arbeta på redovisningsbyrå är meriterande, liksom kunskap i boksluts- och deklarationsprogram.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper:
Noggrann och strukturerad
Ansvarstagande och självständig
Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får ta ansvar och växa i rollen
Flexibilitet i tjänstgöringsgrad
Eget arbetsrum och en trivsam miljö
Möjlighet att arbeta med varierande kunder inom olika branscher
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [din mejladress]. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Info@starekonomi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Star i Helsingborg AB
(org.nr 559376-8830)
Dunkärrsgatan 2 (visa karta
)
256 57 RAMLÖSA Arbetsplats
Star Ekonomi Jobbnummer
9461731