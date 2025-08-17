Redovisningskonsult / Ekonomiassistent flexibel tjänst i Helsingborg

Star i Helsingborg AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg
2025-08-17


Vi är en mindre väletablerad redovisningsbyrå i Helsingborg som nu söker förstärkning inför kommande uppdrag. Vår verksamhet växer, och vi letar efter en engagerad och noggrann medarbetare som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-08-17

Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: Flexibel, från deltid till heltid beroende på kandidatens önskemål.
Arbetsplats: Våra trevliga lokaler i Ramlösa. Du får eget arbetsrum och möjlighet till distansarbete en dag i veckan.
Start: Enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar
Kund- och leverantörsreskontra
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Årsbokslut och inkomstdeklarationer (beroende på erfarenhet)
Kundkontakt och rådgivning

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi/redovisning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och hanterar Office-paketet utan problem. Erfarenhet av att arbeta på redovisningsbyrå är meriterande, liksom kunskap i boksluts- och deklarationsprogram.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper:
Noggrann och strukturerad
Ansvarstagande och självständig
Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga

Vi erbjuder
En arbetsplats där du får ta ansvar och växa i rollen
Flexibilitet i tjänstgöringsgrad
Eget arbetsrum och en trivsam miljö
Möjlighet att arbeta med varierande kunder inom olika branscher

Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [din mejladress]. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Info@starekonomi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Star i Helsingborg AB (org.nr 559376-8830)
Dunkärrsgatan 2 (visa karta)
256 57  RAMLÖSA

Arbetsplats
Star Ekonomi

Jobbnummer
9461731

