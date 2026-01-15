Redovisningskonsult / Ekonomiassistent flexibel tjänst i Helsingborg
Star i Helsingborg AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Helsingborg
2026-01-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Star i Helsingborg AB i Helsingborg
Vi är en mindre men väletablerad redovisningsbyrå i Helsingborg som just nu växer så det knakar. På kort tid har vår kundstock ökat kraftigt, och detta är andra rekryteringen inom kort. Nu söker vi ytterligare förstärkning till team.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 75 % (möjlighet till heltid på sikt)
Arbetsplats: Våra trivsamma lokaler i Ramlösa. Du får eget arbetsrum.
Start: Enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar
Kund- och leverantörsreskontra
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Årsbokslut och inkomstdeklarationer (beroende på erfarenhet)
Kundkontakt och löpande rådgivningKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och arbetar obehindrat i Office-paketet.
Erfarenhet från redovisningsbyrå är meriterande, liksom vana av boksluts- och deklarationsprogram.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person:
Noggrann och strukturerad
Ansvarstagande och självständig
Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
Vi erbjuder
En stabil men snabbt växande byrå med stark efterfrågan
En roll där du får ta ansvar och utvecklas
Fast tjänstgöringsgrad på 75 %
Eget arbetsrum och en lugn, professionell arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta med varierande kunder inom flera branscherSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till arkiv@starekonomi.se
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: arkiv@starekonomi.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Star i Helsingborg AB
(org.nr 559376-8830)
Dunkärrsgatan 2 (visa karta
)
256 57 RAMLÖSA Arbetsplats
Star Ekonomi Jobbnummer
9687194