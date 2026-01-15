Redovisningskonsult / Ekonomiassistent flexibel tjänst i Helsingborg

Star i Helsingborg AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg
2026-01-15


Visa alla redovisningsekonomjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Star i Helsingborg AB i Helsingborg

Vi är en mindre men väletablerad redovisningsbyrå i Helsingborg som just nu växer så det knakar. På kort tid har vår kundstock ökat kraftigt, och detta är andra rekryteringen inom kort. Nu söker vi ytterligare förstärkning till team.

Publiceringsdatum
2026-01-15

Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad: 75 % (möjlighet till heltid på sikt)
Arbetsplats: Våra trivsamma lokaler i Ramlösa. Du får eget arbetsrum.
Start: Enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar
Kund- och leverantörsreskontra
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Årsbokslut och inkomstdeklarationer (beroende på erfarenhet)
Kundkontakt och löpande rådgivning

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och arbetar obehindrat i Office-paketet.
Erfarenhet från redovisningsbyrå är meriterande, liksom vana av boksluts- och deklarationsprogram.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person:
Noggrann och strukturerad
Ansvarstagande och självständig
Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga

Vi erbjuder
En stabil men snabbt växande byrå med stark efterfrågan
En roll där du får ta ansvar och utvecklas
Fast tjänstgöringsgrad på 75 %
Eget arbetsrum och en lugn, professionell arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta med varierande kunder inom flera branscher

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till arkiv@starekonomi.se
Urval sker löpande.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: arkiv@starekonomi.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Star i Helsingborg AB (org.nr 559376-8830)
Dunkärrsgatan 2 (visa karta)
256 57  RAMLÖSA

Arbetsplats
Star Ekonomi

Jobbnummer
9687194

Prenumerera på jobb från Star i Helsingborg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Star i Helsingborg AB: