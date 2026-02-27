Redovisningskonsult
Är du en erfaren redovisningsexpert som trivs med ett varierat arbete och har både intern och extern redovisning i din kompetens? Då kan detta vara rollen för dig!
Kraftsam Rekrytering & Bemanning söker nu en senior redovisningskonsult till Custos Advokater.
Custos Advokater är en advokatbyrå som specialiserar sig på ekobrott, obeståndsrätt och skatterätt. Byrån bistår klienter med kvalificerad juridisk rådgivning från sitt kontor i Stockholm.Om tjänsten
I rollen som senior redovisningskonsult ansvarar du för löpande bokföring, årsredovisningar samt ekonomisk rådgivning till klienter. Du arbetar självständigt och har ett brett ansvar för redovisning och rapportering.
I denna roll kommer du ansvara för:
Löpande bokföring och rapportering
Årsredovisningar
Likviditetsbudget, kassaflödesanalys och resultatbudget
Ekonomisk rådgivning och korrigering av felaktig redovisning
Hantering av ekonomisystem och rapportering
Vi söker dig som:
Du är en redovisningsexpert med goda kunskaper inom både intern och extern redovisning. Du trivs med kundkontakt och har en analytisk och rådgivande inställning.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av redovisning
Erfarenhet av Fortnox och Visma
Goda kunskaper i Excel
Förmåga att uttrycka dig på svenska, gärna även på engelska
Meriterande:
Erfarenhet av Björn Lundén
Kunskap inom koncernredovisning enligt K3 och koncernkonsolidering
Erfarenhet av likviditetsbudget, kassaflödesanalys och resultatbudget
Ledarerfarenhet eller erfarenhet av att undervisa inom redovisningÖvrig information
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på Kraftsam Rekrytering & Bemanning via mail: agnes.hedberg@kraftsam.se
.
I denna rekrytering samarbetar Custos Advokater med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
