Redovisningskonsult
Ehrlinders Revisionsbyrå AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö
2026-01-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Visa alla jobb hos Ehrlinders Revisionsbyrå AB i Malmö
Vi söker efter en engagerad redovisningskonsult.
Dina arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult kommer du att arbeta med löpande bokföring, moms- och skattedeklarationer, inkomstdeklarationer samt upprätta bokslut och årsredovisningar.
Programmen vi använder oss av är Capego och Fortnox.
Vi arbetar huvudsakligen med ägarledda företag belägna i södra Sverige.
Klientföretagen består av både små och stora företag inom varierande branscher.
Vi är medlemmar i FAR och följer REKO i alla redovisningsuppdrag.
Din profil
Vi söker dig som är verksam i redovisningsbranschen och vet vad det innebär att arbeta på byrå. Praktisk erfarenhet av arbete med löpande bokföring är ett grundläggande krav. För att lyckas i rollen som redovisningskonsult behöver du vara genuint intresserad av både siffror och människor. Personliga egenskaper som vi värdesätter är pålitlighet, noggrannhet, engagemang samt att ha goda kunskaper i svenska språket.
I rollen som redovisningskonsult ser vi gärna att det finns en utbildning från högskola/KY eller liknande. Är du redan auktoriserad redovisningskonsult ser vi det som väldigt meriterande. Publiceringsdatum2026-01-12Anställningsvillkor
Startdatum: Snarast alt. enligt ö.k.
Placering: Malmö
Arbetstider: 8 - 16.30 med arbetstidsförkortning under sommaren
Omfattning: 100%
Ansökan och kontaktuppgifter
Mejla din ansökan innehållande CV och kortfattat personligt brev tillinfo@ehrlindersrev.se
Frågor kring denna annons besvaras av byråledningen, se övriga kontaktuppgifter på hemsidan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: info@ehrlindersrev.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ehrlinders Revisionsbyrå AB
(org.nr 556102-2384)
Vikingagatan 62
)
217 74 MALMÖ
