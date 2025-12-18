Redovisningskonsult
Småföretagsbyrån Norrbotten AB / Redovisningsekonomjobb / Luleå Visa alla redovisningsekonomjobb i Luleå
2025-12-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Småföretagsbyrån Norrbotten AB i Luleå
Vi söker en redovisningskonsult som vill bli en del av vårt engagerade och samarbetsinriktade team. Hos oss får du arbeta nära våra kunder i en trygg, tillåtande och lärande miljö.
Har du en passion för redovisning, trivs med ansvar och vill fortsätta utvecklas tillsammans med stöttande kollegor? Då kan detta vara rollen för dig.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en bra grund i redovisning och en vilja att fortsätta utvecklas i rollen som redovisningskonsult. Du är noggrann, nyfiken och uppskattar kvalitet i ditt arbete. Samarbete och kunskapsutbyte är viktigt för dig, och du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor.
Du tycker om att bygga långsiktiga kundrelationer och vill arbeta i en miljö där du får stöd, vägledning och möjlighet att växa i din yrkesroll.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och avstämningar
Skattedeklarationer och momsredovisning
Upprättande av bokslut och årsredovisningar
Hantering av löner och personaladministration
Rapporter Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet som redovisningskonsult
Relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
Goda kunskaper i bokföringsprogram och Excel
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga och kundfokus
På Småföretagsbyrån erbjuder vi en avslappnad och inkluderande arbetsmiljö med glada, engagerade kollegor. Vi tror på frihet i arbetet och på att skapa en vardag där man trivs, utvecklas och mår bra. Hos oss blir du en del av ett varmt gäng och en nyfiket lärande organisation där kunskap delas och där det finns gott om kompetens omkring dig. Du får möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt, arbeta med flexibla arbetstider och ha möjlighet till distansarbete. Självklart erbjuder vi även konkurrenskraftig lön och bra förmåner.
Sista ansökningsdagen är 31 januari 2026. Observera att vi kommer att genomföra intervjuer löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ansokan@smaforetagsbyran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Småföretagsbyrån Norrbotten AB
(org.nr 556868-4475)
Midgårdsvägen 3 (visa karta
)
973 34 LULEÅ Kontakt
Maria Hedberg maria.hedberg@smaforetagsbyran.se 0791430880 Jobbnummer
9652438