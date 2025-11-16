Redovisningskonsult
Lomi Redovisning AB / Redovisningsekonomjobb / Karlstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Karlstad
2025-11-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lomi Redovisning AB i Karlstad
Erfaren redovisningskonsult till vårt kontor i Karlstad
Vill du arbeta i en modern och digital redovisningsbyrå där du får frihet, ansvar och möjlighet att växa?
Vi på Lomi Redovisning, en del av Slipp-kedjan, söker nu en erfaren redovisningskonsult till vårt kontor i Karlstad!Publiceringsdatum2025-11-16Om företaget
Vi är en del av Slipp Redovisning, en snabbt växande franchisekedja som förändrar sättet småföretagare får hjälp med ekonomi.
Hos oss kombineras digitala lösningar med personligt engagemang - vi vill göra redovisning enkelt, smart och roligt både för våra kunder och för oss själva.
Kontoret i Karlstad är beläget i ett trevligt kontorshotell där du initialt arbetar självständigt, men med fullt stöd från kollegor i Slipp-nätverket. Planen är att teamet ska växa, och du kommer att vara en viktig del av den resan.
Din roll
Som redovisningskonsult hos oss får du ett brett och varierat arbete med egna kunder och stort eget ansvar.
Du kommer att:
Sköta löpande redovisning och rapportering
Upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer
Vara en aktiv rådgivare till dina kunder
Arbeta i moderna digitala system med effektiva flöden
Vem är du?
Du har minst 3 års erfarenhet av självständigt arbete med redovisning, bokslut och deklarationer - gärna från byrå.
Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med kundkontakt, men också nyfiken på att utveckla arbetssätt och tänka nytt.
Att arbeta digitalt och effektivt ser du som en självklarhet, inte ett framtidsmål.
Vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett växande bolag
Frihet under ansvar och möjlighet att påverka din vardag
Ett modernt arbetssätt inom en expansiv franchise -Slipp Redovisning
Trevliga kollegor, även om de ibland sitter på distans
Möjlighet att vara med och bygga upp ett kontor från grunden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
Mail
E-post: michael.asenfors@slipp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningskonsult". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lomi Redovisning AB
(org.nr 559436-3987)
652 25 KARLSTAD Jobbnummer
9606719