2025-10-22
Vill du arbeta på en modern, snabbväxande och digital redovisningsbyrå där kvalitet, kundrelationer och flexibilitet står i fokus?
Hos oss får du möjlighet att växa i en hybrid arbetsmiljö med stort eget ansvar och nära samarbete med både kollegor och kunder.
Vi söker nu en självgående och engagerad redovisningskonsult som vill bli en del av vårt team i Örebro.
Om rollen
Som redovisningskonsult hos oss arbetar du nära både kunder och kollegor med varierande uppdrag inom redovisning, rådgivning och rapportering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för ett antal kunduppdrag med löpande redovisning, löner, avstämningar och momsredovisning
Upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer
Rådgivning och stöd till kunder i ekonomiska och administrativa frågor
Bidra till utveckling av rutiner och digitala arbetssätt
Arbetet sker främst från vårt kontor i centrala Örebro, men viss möjlighet till distansarbete finns.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna från byrå
God systemvana och intresse för digitala lösningar
God kommunikativ förmåga i svenska, både tal och skrift
Erfarenhet av bokslut och deklarationer är meriterande.
Vi erbjuder:
Ett utvecklande arbete på en modern och digital redovisningsbyrå
En prestigelös och stöttande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter till personlig utveckling
Centralt kontor i Örebro med möjlighet till distansarbete
Låter det här som rätt steg för dig?
Välkommen med din ansökan senast 21 november 2025.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen till oss - tillsammans skapar vi trygghet, effektivitet och mervärde för våra kunder.
Detta är ett heltidsjobb.
702 23 ÖREBRO
