Redovisningsekonomer till konsultuppdrag!

På Jurek samarbetar vi med flertalet intressanta kunder inom olika branscher där du får chansen att växa, utvecklas och ha en riktigt rolig och givande arbetsdag. Just nu söker vi erfarna redovisningsekonomer för spännande konsultuppdrag hos våra kunder!
Har du tidigare erfarenhet av arbete som redovisningsekonom, såväl lång som kort - litet eller stort bolag så tar jag gärna emot din ansökan. Kanske har du arbetat med någon av nedanstående arbetsuppgifter tidigare?
• Löpande bokföring
• Avstämningar i samband med månads-, kvartals- och årsbokslut
• Upprättande av momsdeklaration och arbetsgivardeklaration
• Upprättande av med årsredovisningar
• Tidigare erfarenhet av arbete i SAP är mycket meriterande då flera av våra kunder efterfrågar detta
Vi tror att du som söker är van att arbeta proaktivt och har en hög energinivå och ett härligt driv. Du är van att arbeta självständigt och är självgående i ditt arbetssätt. Du har lätt för att komma överens med kollegor och kunder och har en positiv inställning! Vidare så är du prestigelös och hjälpsam och inte rädd att gå utanför din comfort zone - du är en person som ser lösningar även i komplexa situationer och drivs av att utvecklas och växa i din roll.
Vad erbjuds jag som konsult hos Jurek?
När du är en del av teamet här på Jurek så sätter, nästan, bara fantasin gränser! Vår ambition är att hitta ditt nästa dröm-uppdrag och hjälpa dig nå nästa steg i din karriär. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att nå dit, och har dessutom riktigt roligt på vägen. Som konsult hos Jurek erbjuds du självklart finfina förmåner, en fast marknadsmässig månadslön, kompetensutveckling och, om vi får säga det själva, Sveriges trevligaste konsult- & kundnätverk. Vi har kollektivavtal och vill du inte vara anställd hos oss går det minst lika bra att gå in som underkonsult.
Det här låter toppen - hur kommer jag i kontakt med er?
Vi ser verkligen framemot att komma i kontakt med just Dig, och första steget är att du registrerar ditt CV via annonsen så hör vi av oss. Skulle du ha någon fråga, fundering eller bara vill presentera dig går det självklart fint att ta en kontakt direkt med oss via mail: elisabeth.nilsson@jurek.se
