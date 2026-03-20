Redovisningsekonomer Till Kommande Uppdrag I Linköping
2026-03-20
Vi på Resultat AB söker nu erfarna och engagerade Redovisningsekonomer som vill bli en del av vårt nätverk inför kommande uppdrag och rekryteringar i Linköping. Oavsett om du trivs bäst som konsult eller vill ta nästa steg i en fast tjänst kan vi hjälpa dig att hitta rätt matchning.
Vi söker just nu Redovisningsekonomer i ett proaktivt syfte för framtida behov hos våra kunder i Linköping.
Vår kundbas sträcker sig över flera olika branscher och innefattar allt från mindre bolag som större organisationer.
Vi erbjuder såväl rekryteringsuppdrag som konsultuppdrag - på heltid eller deltid - beroende på vad som passar just dig och våra kunders behov.Arbetsuppgifter
Dina kommande arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
• Löpande bokföring
• Avstämningar
• Månads-, kvartals- och årsbokslut
• Moms- och skattedeklarationer
• Årsredovisningar/delårsrapporterProfil
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi och som har arbetat några år med redovisning. Du har god förståelse för det ekonomiska flödet och känner dig trygg i att arbeta i hela flödet ax till limpa. God systemvana och mycket bra kunskaper i Excel är en självklarhet för dig.
Som person är du noggrann, kommunikativ och har ett genuint intresse för siffror. Du trivs i samarbete med andra och bidrar naturligt till en positiv stämning i teamet.
Framgångsfaktorer
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning
• Några års erfarenhet av kvalificerad redovsning
• Goda kunskaper i Excel
• Systemvana och intresse för digitala arbetssätt
• Meriterande med erfarenhet av förändringsarbete eller förbättringsprojektOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid och deltid
PLACERING: Linköping
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-05-31
Låter detta som något för dig? Har du frågor är du välkommen att kontakta Gabriella på 073-311068062 eller maila gabriella@resultatab.se Ersättning
