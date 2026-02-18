Redovisningsekonom, vikariat - Göteborg
Stena Recycling AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Göteborg
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med ekonomi i en verksamhet som bidrar till en mer hållbar morgondag - på riktigt? Nu söker vi en noggrann och engagerad Redovisningsekonom till Stena Recycling. Det här är rollen för dig som trivs i en stöttande och prestigelös miljö där samarbete, utveckling och struktur står i fokus.
Om rollen
I rollen som Redovisningsekonom arbetar du brett med redovisning. Du blir en viktig del av arbetet med månadsbokslut och rapportering, samtidigt som du har många kontaktytor internt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Aktivt deltagande i månadsbokslut
• Anläggningsredovisning inklusive bokföring, avskrivningar och rapportering
• Hantering av bokföringsordrar
• Kontoavstämningar och koncernavstämningar
• Hantering och uppföljning av fellogar
• Rapportering till SCB och viss rapportering till Skatteverket
• Rapportering månadsbokslut
• Ta fram årsredovisning och deklaration för dotterbolag
Du kommer att ingå i en stabil och erfaren ekonomiavdelning med 15 medarbetare, där samarbetet är nära och prestigelöst. Här finns alltid någon att fråga, bolla med och lära av.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig från april 2026 till minst september 2027.
Vem är du?
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som uppskattar struktur, noggrannhet och lagarbete. Du bidrar med energi, engagemang och en vilja att utvecklas. Samtidigt är du nyfiken, målmedveten och har lätt för att anpassa dig - särskilt viktigt nu när vi står inför en systemimplementering där rollen ger möjlighet att vara med på resan. Du uppskattar att arbeta i ett sammanhang där "laget går före jaget" och där man stöttar varandra i vardagen.
Kvalifikationer
Skallkrav
• Kandidatexamen inom ekonomi
• Erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning
• Goda redovisningskunskaper
• Mycket goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i övriga delar av Officepaketet
• Mycket goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt
• Goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss blir du en del av ett tight team med bred erfarenhet och en kultur där vi hjälper varandra att lyckas. Som en del av en större koncern finns goda möjligheter för dig som vill växa, utvecklas och ta vidare steg - både individuellt och tillsammans med oss. Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, kollektivavtal och trygga förmåner. Läs mer här.
Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar ansökningar senast den 10 mars. Vi går löpande igenom samtliga ansökningar, och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Ulrika via ulrika.madeberg@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara och cirkulära lösningar. Med 1900 medarbetare på 90 anläggningar runt om i landet arbetar vi varje dag för att skapa värde både för våra kunder och för samhället. Här präglas kulturen av omtanke, innovationskraft och nyfikenhet.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752) Arbetsplats
Stena recycling Kontakt
Head of Finance
Ulrika Madeberg Ulrika.Madeberg@stenarecycling.se Jobbnummer
9750888