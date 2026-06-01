Redovisningsekonom Till Vätterleden Holding
Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-06-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resultat i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en familjär miljö med korta beslutsvägar och nära samarbeten?
Till Vätterleden Holding söker vi nu en redovisningsekonom som är trygg i sin kompetens och som trivs i en miljö där man hjälps åt, är prestigelös och där personlighet värderas högt.
Detta är en roll för dig som vill arbeta brett inom redovisning och vara en del av ett sammansvetsat team.Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Vätterleden Holding är en familjeägd koncern. Företaget fokuserar på långsiktiga investeringar och ägande i olika bolag och branscher, med målet att skapa värde och tillväxt för sina ägare.
Vätterleden Holding har sex olika affärsområden som inkluderar fastigheter, handels- och industribolag, vindkraft, destinationsutveckling, ventures samt börsportfölj.
Företaget betonar vikten av entreprenörskap, innovation och hållbarhet. De värdesätter en företagskultur som främjar samarbete, engagemang och kontinuerlig förbättring.
Sammanfattningsvis är Vätterleden Holding ett investmentbolag som strävar efter att skapa långsiktigt värde genom strategiska och aktiva ägande i sina portföljer. De har ett starkt fokus på tillväxt, hållbarhet och att stödja sina investeringar genom nära samarbeten och operativa förbättringar. Totalt omsätter koncernen ca 1,6 miljarder kronor.
Kontoret är beläget i vackra Johanneberg med fin utsikt över Göteborg, och här möts du av en familjär och inkluderande miljö.Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom arbetar du operativt med redovisningen för moderbolaget samt ett antal dotterbolag inom koncernen. Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och har ett nära samarbete med redovisningschefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Löpande redovisning och avstämningar
Månads-, tertial- och årsbokslut
Upprättande av årsredovisning
Hantering av deklarationer, skatt och moms
Budget- och prognosarbete
Analys och uppföljning av resultat och nyckeltal
Bistå i finansiella och verksamhetsnära analyser
Delta i utveckling och effektivisering av processer och systemProfil
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi och som har arbetat med redovisning i cirka 3–5 år. Du är trygg i bokslutsarbete och har en god förståelse för redovisningsflöden.
Förutom din stabila redovisningskompetens har du ett intresse för utveckling och digitalisering och motiveras av att förbättra och effektivisera arbetssätt och processer.
Som person är du ödmjuk, hjälpsam och prestigelös. Du trivs i en familjär miljö med högt i tak och tycker om att arbeta nära verksamheten. Du är anpassningsbar och trygg i din roll, men samtidigt nyfiken på att utvecklas vidare och ta ett större ansvar över tid.
Vi söker en driven men jordnära person som uppskattar en kultur där samarbete, tillit och engagemang är centralt.
Framgångsfaktorer
Relevant utbildning inom ekonomi
Cirka 3–5 års erfarenhet av redovisningsarbete
Flytande svenska i tal och skriftOm företaget
Framtiden Business People är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Johanneberg, Göteborg
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Tina L Kimming, 0723 090877
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 2026-06-12
Denna tjänst är en rekrytering där vi på Framtiden Business People ansvarar för processen, men du blir direkt anställd hos vår kund. Känns detta som rätt nästa steg för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag, då urval sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Tina L Kimming på 0723–090 877. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52655_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), https://www.framtiden.com
417 18 GÖTEBORG Arbetsplats
Resultat AB Kontakt
Tina L Kimming tina.kimming@framtiden.com Jobbnummer
9938533