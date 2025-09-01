Redovisningsekonom till Sysav
2025-09-01
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du strukturerad, gillar att arbeta och utveckla processer i system och har koll på kundreskontra från ax till limpa? Letar du efter en roll där du får ta ansvar, bidra till utveckling - och samtidigt vara en del av ett hjälpsamt ekonomiteam? Då kan det vara dig vi söker!
Sysav söker nu en redovisningsekonom till vår ekonomienhet i Malmö - ett team på sex personer med god sammanhållning och nära samarbete. Här får du en central roll där du, tillsammans med en kollega, ansvarar för hela kundreskontraflödet i koncernen. Samtidigt får du möjlighet att växa inom bokslutsarbete främst inom kundsidan och vara med och utveckla våra ekonomiprocesser framåt.
Sysav bidrar till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Vi omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka resurser till samhället. Vi skapar också insikt kring hållbar konsumtion och visar vägen för branschen genom innovativa lösningar. Sysav är stolt över att bidra till att skapa världens mest hållbara region - tillsammans med kunder, samarbetspartners och våra 14 ägarkommuner.
Som redovisningsekonom hos oss kommer du att:
• Hantera ekonomirelaterade kundärenden
• Fakturering
• Arbeta med inbetalningar, påminnelser och inkassohantering
• Stämma av balanskonto och göra intäktsuppbokningar i samband med bokslut
• Följa upp kundförluster
• Rapportera till SCB och ta fram KPI:er
• Vara med och utveckla arbetet/processerna inom kundreskontran
På Sysav bidrar du till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Hos oss får du en arbetsplats där ett tillitsfullt och lyhört ledarskap och medarbetarskap premieras. En hybrid arbetsplats, med fasta dagar på kontoret, samt balans mellan arbete och fritid, är viktigt för många av våra medarbetare och därför även för oss. Förutom friskvårdsbidrag, erbjuder vi en förmånlig sjukvårdsförsäkring och tillgång till vår Förmånsportal samt gratis pensionsrådgivning.
Personprofil
Vi tror att du är i början av din karriär och har samlat på dig några års erfarenhet som redovisningsekonom, gärna med fokus på kundreskontra och det kompletta flödet - från kundupplägg till fakturering, inbetalningar och inkasso. Nu är du redo att ta nästa steg och axla ett bredare ansvar i en roll där du får både utvecklas och påverka. Du är van att arbeta i affärssystem, och har du dessutom erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 är det en fördel. En eftergymnasial utbildning inom ekonomi är meriterande, men det är din praktiska erfarenhet och förståelse för arbetet som är viktigast.
Som person är du nyfiken och vill ständigt hitta smartare sätt att arbeta. Du ser möjligheter i hur systemen kan stödja det dagliga arbetet och trivs i en miljö där struktur, ordning och reda är en självklar del av vardagen. Du har lätt för att samarbeta, är tydlig och ödmjuk i din kommunikation och serviceinriktad i kontakten med både kollegor och kunder. Du tar ansvar för ditt arbete på ett självgående sätt, samtidigt som du uppskattar styrkan i lagarbete - att hjälpas åt, stötta varandra och bidra till helheten.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Malmö
Arbetstid: Kontorstider
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Urval sker löpande och återkoppling kommer att ske i augusti då rekryterare och rekryterande chef är tillbaka från semester.
I den här rekryteringen samarbetar Sysav med PerformIQ. Vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
vid eventuella frågor gällande rekryteringsprocessen.
Fast lön
