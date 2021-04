Redovisningsekonom Till Stockholm - Resultat i Sverige AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-04-06Är du en redovisningsekonom som är redo för nya utmaningar, ansök redan idag så kan vi hjälpa dig till ditt nästa jobb!2021-04-06Resultat AB är ett bemanningsbolag som jobbar med uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi erbjuder stöd i all typ av ekonomiarbete, oavsett vem kunden är eller vilken arbetsuppgiften är. Vi är helt enkelt Experter på Ekonomer!Vi söker just nu efter redovisningsekonomer i proaktivt syfte till våra kunder! Vi kan erbjuda både rekryteringar och konsultuppdrag. Våra kunder finns inom flera olika branscher och uppdragen kan vara såväl heltid som deltid.Dina kommande arbetsuppgiter kan bland annat innebär:Löpande bokföringAvstämningarMånads-, kvartals- och årsbokslutMoms- och skattedeklarationerÅrsredovisningar/delårsrapporterVi söker dig som har relevant högeskole eller universitetsutbildning. Du har jobbat med redovisning i minst två år, du har god förståelse för det ekonomiska flödet är van att arbeta ax till limpa. Du är systemkunnig och har goda kunskaper i Excel.Vi söker efter dig som är noggrann, social och har ett brinnande intresse för siffror. Du ser dig själv som en uttalad lagspelare och bidrar med till en god stämning.FramgångsfaktorerRelevant högskole- eller universitetsutbildningNågra års erfarenhet av liknande arbetsuppgifterGoda kunskaper i ExcelResultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi är helt enkelt experter på Ekonomer!Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar. För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Instagram (www.instagram.com/resultatab).START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: Heltid, 100%PLACERING: StockholmLÖN: Enligt överenskommelseKONTAKT: Hanna Eriksson, 072 230 99 89SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2021-04-20Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Hanna Eriksson, 072-230 99 89Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-20Resultat i Sverige AB5672770