Redovisningsekonom till Øresundsbron
2025-12-19
Vill du ta ansvar för redovisning i en samhällsviktig organisation där ekonomi och verksamhet hänger ihop? Øresundsbro Konsortiet söker nu en redovisningsekonom till Business Support med fokus på bokslut, redovisning och rapportering för ØresundPay.
Øresundsbro Konsortiet är ett svensk-danskt bolag som ägs av svenska och danska staten och ansvarar för driften av Øresundsbron. Här arbetar cirka 150 medarbetare i en familjär och professionell miljö med stort ansvar och nära samarbete.
Om jobbet
I rollen som redovisningsekonom arbetar du cirka 50 procent med kvalificerad redovisning och bokslutsarbete och 50 procent med stöd i övriga ekonomirelaterade uppgifter inom Business Support. Du får ett tydligt ansvar för redovisningen av ØresundPay som är ett separat verksamhetsområde med egnaet bokslut samt proforma årsrapport.
Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor i både Sverige och Danmark och en stor del av redovisningen är kopplad till IFRS. Rollen är bred, operativ och utvecklingsinriktad, med möjlighet att påverka arbetssätt och processer i en verksamhet som står inför förändring.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Löpande redovisning för ØresundPay
• Bokföring av in- och utbetalningar
• Månads- och årsbokslut samt proforma årsrapport inkl dokumentation till revisorer
• Intern fakturering och intern debitering
• Arbete med leverantörsreskontra och inköpsprocess
• Stöd i Visma Proceedo och övriga ekonomisystem
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att vi på StudentConsulting hanterar hela rekryteringsprocessen, men du blir direkt anställd hos Øresundsbron. Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt. Placeringsort är Lernacken, Malmö.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du arbetar självständigt men uppskattar också samarbete och bidrar till ett välfungerande team. Du är flexibel och anpassningsbar, trivs i föränderliga situationer och har ett lösningsorienterat arbetssätt som gör att du kan navigera i ett arbete under utveckling och förändring.
Vi söker dig som
• Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har cirka 5 års erfarenhet av redovisning, revision eller bokslutsarbete
• Är trygg i avstämningar, resultat- och balansräkning
• Är van att arbeta i affärssystem och har god IT-förståelse
• Talar ett skandinaviskt språk flytande och har god förståelse för danska
Meriterande är erfarenhet av IFRS, Visma Proceedo eller arbete i föränderliga verksamheter.
