Redovisningsekonom till Limbra
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Vill du arbeta i en växande nordisk koncern där du får kombinera struktur, ansvar och samarbete? Limbra söker nu en engagerad redovisningsekonom som vill bidra till en stabil och effektiv ekonomifunktion och samtidigt utvecklas i en expansiv organisation.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
I rollen som redovisningsekonom hos Limbra arbetar du brett inom ekonomifunktionen med fokus på både kund- och leverantörsreskontra samt löpande redovisning. Här har du många kontaktytor, både internt och externt, och blir en viktig del av ett team som präglas av samarbete, kvalitet och effektivitet.
Du arbetar i en dynamisk miljö där tempot stundtals är högt, vilket ställer krav på struktur, noggrannhet och god prioriteringsförmåga.
Ansvarsområden
Leverantörsreskontra (AP):
• Bokföring av leverantörsfakturor
• Upplägg av nya leverantörer
• Hantering av påminnelser
• Genomföra betalningar
• Uppföljning och avstämning
• Löpande kontakt med leverantörer och verksamheten
Kundreskontra (AR):
• Kundfakturering
• Bokföring av inbetalningar som inte matchas automatiskt
• Uppföljning av ej matchade inbetalningar
Övriga arbetsuppgifter:
• Bankavstämningar
• Kontoavstämningar i samband med bokslut
• Uppföljning och löpande kvalitetssäkring i kund- och leverantörsreskontra
• Kontakt med servicecenter och övriga verksamheten
• Kan på sikt omfatta momsdeklarationer
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har cirka 2–4 års erfarenhet av arbete inom ekonomi och redovisning, gärna med fokus på reskontra. Du har en god förståelse för redovisningsprinciper och känner dig trygg i ekonomisystem. Därtill har du grundläggande kunskaper i Excel och ett intresse för system och digitala arbetssätt. Har du erfarenhet från en verksamhet med högt tempo och många kontaktytor är det meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är en lagspelare som uppskattar att samarbeta och som inte tvekar att stötta andra där det behövs. Du är serviceminded i ditt sätt, både gentemot kollegor och externa kontakter, och du tar ett tydligt ansvar för dina arbetsuppgifter genom att vara både drivande och engagerad.
Vidare är du mycket strukturerad, noggrann och effektiv vilket är en avgörande egenskap i rollen. Du har en god förmåga att arbeta i ett högt tempo och hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt som du behåller lugnet och är lösningsorienterad även i stressade situationer.
Du har även ett intresse för system och hur dessa kan bidra till mer effektiva arbetssätt. Slutligen är du nyfiken, vill utvecklas och motiveras av att successivt ta dig an nya arbetsuppgifter över tid.Om företaget
Limbra bildades 2020 för att bygga den europeiska ledaren inom manuell medicin. I dagsläget finns Limbra i Norge och Sverige med mer än 140 kliniker och fler än 700 naprapater, kiropraktorer, fysioterapeuter med flera, och den årliga omsättningen uppgår till ca 800 MNOK. Våra välutbildade terapeuter genomför över 1 miljon muskel- och ledbehandlingar årligen. Tidigare hette koncernen Physical Medicine Group (PMG) och verkade då genom varumärkena: Klinikk for Alle, Naprapatlandslaget, Muskelcentrum, The Clinic och Eureka. Koncernen har nyligen övergått till ett nytt varumärke för hela koncernen och verkar nu under namnet Limbra. Läs mer på www.limbra.no
och www.limbra.seSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Limbra med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Malin Lindqvist. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/05/Limbra-bild-2605-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Naprapatlandslaget Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se 076-64716 56 Jobbnummer
9994290