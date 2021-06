Redovisningsekonom till ledande IT-koncern! - Maxkompetens Konsult AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Om rollenVår kund Advania söker nu en redovisningsekonom för ett vikariat till deras ekonomiteam. I rollen som redovisningsekonom kommer du vara ansvarig för den löpande redovisningen för Advania Sverige AB och rapportera till CFO. Här kommer du in i ett team med kompetenta och jordnära kollegor där en informell och "lätt att arbeta med" kultur råder. Du kommer att sitta i fina lokaler vid Liljeholmskajen i Stockholm med öppna, moderna och ljusa ytor.Arbetsuppgifter innefattar:- Löpande redovisning för Advania Sverige AB samt 6 st mindre koncern-/holdingbolag- Momsdeklaration- Avstämningar- Kontroll av bokförda intäkter/kostnader gällande kundavtal samt övriga kostnader/lönekostnader- Koncernrapportering i Cognos för de mindre koncernbolagenPlats: Advanias kontor vid Liljeholmskajen, StockholmStart: Så snart som möjligt, senast under septemberOmfattning: Heltid, kontorstider. Tidsbestämt vikariat på 1 år. Du kommer bli anställd som konsult hos Maxkompetens och jobba ute hos Advania.Möjlighet till förlängning eller överrekrytering finns efter vikariatet. Advania växer ständigt och nya möjligheter kan uppstå under årets gång.Din profilVi söker dig som har arbetat minst 1-2 år i rollen som redovisningsekonom samt har erfarenhet av att göra momsdeklarationer. Du behöver behärska svenska och engelska flytande i både tal och skrift.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas behöver du gilla en dynamisk miljö där det händer mycket och där du har en trygghet i att ta ansvar för samt driva fram ditt eget arbete. Du är nyfiken och noggrann i ditt arbete, där du vill lära dig mer och mer för varje dag som går. Du är en kommunikativ och hjälpsam teamplayer som har båda fötterna på jorden.Du sprider gärna glädje och inger energi hos dina medarbetare. Advania tror på ödmjukhet och prestigelöshet och detta är värdeord som även genomsyrar hur du tänker om ditt arbete. Du delar tron på att ett gott samarbete i teamet är a och o, där transparens och tron på kompetensen hos medarbetarna är den viktigaste ingrediensen för ett lyckat företag och glada kollegor.Intresserad?Skicka in din ansökan snarast möjligt då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum. Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till Emma Henriksen på Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail.Om AdvaniaAdvania erbjuder IT-tjänster med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. I Sverige har Advania ca 560 medarbetare på 13 lokalkontor.Advania erbjuder kompletta IT-lösningar och IT-konsulter till företag och offentlig verksamhet som förenklar och hjälper dem att växa. Med hjälp av ledande teknologi, plattformslösningar, tjänster och strategiska partnerskap erbjuder de noggrant utvalda lösningar som skräddarsys efter varje unikt kundbehov. Fokus ligger på långsiktiga relationer och att leverera marknadens bästa service. Bolagets omsättning 2020 var 2,7 miljarder, med en kraftig ökning under 2021.Om MaxkompetensMaxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och vi finns på sex orter i Sverige. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 400 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt!Maxkompetens innehar branschens auktorisation för rekrytering och bemanning.