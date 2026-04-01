Redovisningsekonom till FOI
2026-04-01
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du arbeta med kvalificerad redovisning och trivs med ett omväxlande arbete med många kontaktytor? Brinner du för utveckling och automatisering? Då kan detta vara din nästa utmaning! Som redovisningsekonom blir du en nyckelperson i den centrala redovisningsgruppen på en myndighet där du verkligen gör skillnad!
I rollen som redovisningsekonom kommer du ha en nyckelfunktion för att säkerställa kvaliteten i FOI:s redovisning. Du kommer att bidra med insikter som påverkar både framtida arbetsprocesser och uppsättningar i vårt ekonomisystem. Dina arbetsuppgifter innebär även att stötta med allt ifrån löpande redovisning till delaktighet i mer komplicerade redovisningstekniska frågor. Du arbetar nära redovisningschefen och tillsammans arbetar ni för att upprätthålla god kontroll och effektiva arbetsprocesser. Rollen innebär även ett nära samarbete med myndighetens ekonomer och controllers.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
Säkerställa efterlevnad av regelverk
Dokumentation och utveckling av befintliga arbetssätt inom redovisningsområdet
Delaktig och drivande i diverse pågående förbättringsprojekt inom avdelningen ex. relaterat till intern kontroll, effektivisering samt förbättringar i ekonomisystemet
Delaktig i framtagning och förvaltning av ekonomihandbok
Delaktig i årsbokslut
Stötta de löpande redovisningsfunktionerna vid behov
Om enheten
Du kommer att ingå i ekonomienheten, som tillhör avdelningen Forskningsstöd och är placerad i Kista. Ekonomienheten består av två sektioner; sektion redovisning och sektion inköp samt central controllerfunktion. Du rapporterar till redovisningschefen. FOI finns på fyra platser: Stockholm-Kista, Stockholm-Grindsjön, Umeå och Linköping. Placeringsort är Kista i Stockholm. Arbetet kan innebära resor till våra andra arbetsplatser. Läs gärna mer om vad vi gör: Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom ekonomi eller redovisning eller motsvarande
Minst 5 års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kvalificerad redovisning i en större organisation
Goda kunskaper om regelverk kopplat till redovisning
Ha ett strukturerat arbetssätt och god leveransförmåga
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Vi söker dig som trivs i en roll som en del av ett team samtidigt som du är bekväm med att arbeta självständigt och prestigelöst. Som person gillar du att vara i en föränderlig miljö och drivs av att utvecklas. Du bidrar till ett gott arbetsklimat gentemot olika parter som jobbar med myndighetens ekonomiprocesser. Vidare har du en god förmåga att se helheten, tänka framåt samt omvandla idéer till konkreta aktiviteter som gör skillnad - både strategiskt och operativt.
För att vara framgångsrik i rollen är din kommunikativa och lyhörda förmåga avgörande. Du har också en god förmåga att se möjligheter vid förändring samt visar gott omdöme och beslutsamhet i dina avvägningar och prioriteringar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Kompletterande utbildningar inom redovisningsområdet
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av statlig/offentlig redovisning
Erfarenheter inom ekonomisystemsförvaltning
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 26:e april!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Susanne Ketterman . Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Susanne Ketterman +46 08-555 030 00
