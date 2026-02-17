Redovisningsekonom sökes!
Perido AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala
2026-02-17
Vill du arbeta brett med redovisning i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag? Vi söker dig som vill ta ansvar för löpande ekonomiarbete, fakturaflöden och bokslutsprocesser i en roll där kvalitet, struktur och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en redovisningsekonom till en statlig myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Verksamheten arbetar för säkra livsmedel, korrekt information till konsumenter samt en trygg försörjning av livsmedel och dricksvatten - både i vardagen och vid kris. Uppdraget bidrar till att skapa förutsättningar för hållbara och hälsosamma val i samhället. Tjänsten är placerad på myndighetens kontor i Uppsala.Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom ansvarar du för löpande redovisning och ekonomisk uppföljning i verksamheten. Arbetet innefattar hantering av bokföring i ekonomisystem, framtagning av ekonomiska rapporter samt medverkan i budget- och bokslutsprocesser. Du arbetar med analyser, avstämningar och kontroller för att säkerställa korrekt och kvalitetssäkrad redovisning samt bidrar i utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till ekonomiprocesser.Dina arbetsuppgifter
Löpande redovisning och bokföring i ekonomisystem (exempelvis kund- och leverantörsreskontra, huvudbok samt kassa- och bankavstämningar)
Budgetarbete och deltagande i budgetuppföljning
Framtagning av ekonomiska rapporter samt analys av resultat och bokslut
Avstämningar, felsökningar och interna kontroller
Arbete med periodavslut och årsbokslut
Fakturering samt deltagande i projekt kopplat till fakturering och avgiftskontroller
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen är du en positiv och social person som trivs med nära samarbete i team. Du arbetar noggrant och strukturerat, med god förmåga att skapa ordning och kvalitet i ditt arbete. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver dem självständigt framåt med ett målinriktat och engagerat arbetssätt.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet med liknande arbetsuppgifter. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt, framför allt Excel
Erfarenhet av statlig redovisning
God förståelse för everantörsflödet - viktigt med rätt förfallodatum särskilt vid utbetalning av medel som transfereras
Kundfakturering utifrån upprättade ordrar, kvalitetssäkra och fakturera
God förståelse för återredovisning av betalda leverantörsfakturor, kundinbetalningar och diverse andra inbetalningar som till exempel bidrag
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med ekonomisystemet Unit4 Agresso
Erfarenhet av att arbeta med ekonomisystemet ProceedoTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-09-10. Start 2026-03-11.
Ange alltid tjänstens referensnummer 35688 i ämnesraden.
