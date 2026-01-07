Redovisningsekonom med systemintresse
2026-01-07
Vill du ta nästa steg i din karriär inom redovisning och samtidigt arbeta nära verksamheten och dess system? Vi söker nu en redovisningsekonom med starkt systemintresse och gedigen erfarenhet av redovisningens hela flöde.
Om jobbet
Södersjukhuset är ett av landets största akutsjukhus och har ca 4 900 anställda. Södersjukhuset är ett av fyra akutsjukhus i Akutsjukhusnämnden, Region Stockholm. Ekonomiavdelningen består av totalt cirka 30 personer och är uppdelad på tre sektioner; Redovisningssektionen, Controllersektionen samt sektionen Inköp och upphandling. På Redovisningen arbetar 10 personer varav 4 redovisningsekonomer. Som redovisningsekonom är du direkt underställd redovisningschefen.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom arbetar du med normalt förekommande redovisningsuppgifter och bidrar aktivt till att utveckla och effektivisera våra ekonomiprocesser och systemstöd. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegor inom ekonomi och övriga delar av organisationen.Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och kontoavstämningar
Månads-, delårs- och årsbokslut
Säkerställa korrekt redovisning enligt gällande regelverk
Delta i och driva förbättringsarbete kring processer och ekonomisystem
Systemförvaltning och administration i ekonomisystem
Stödja och vägleda kollegor i redovisningsfrågor Kvalifikationer
Vi söker en prestigelös ekonom med ett driv att utveckla och förbättra rutiner och processer. Du arbetar strukturerat och noggrant, har ett analytiskt tänk och förmåga att se helheten. Du är en lagspelare som samarbetar väl med andra, samtidigt som du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är lösningsorienterad och trivs med att arbeta mot deadlines.Kompetenser
Minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Mycket god kunskap inom reskontra, bokföring och bokslut
Stor systemförståelse och intresse för digitalisering och automatisering
Goda kunskaper i Excel och erfarenhet av affärs- och ekonomisystem
Akademisk utbildning i ekonomi/redovisning, alternativt gymnasial ekonomiutbildning kompletterad med relevant och gedigen arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i Raindance
Erfarenhet av Heroma
Erfarenhet av transaktionsintensiv verksamhet
Erbjudande
Du erbjuds en utvecklande roll i en stabil organisation, med goda möjligheter att påverka både arbetssätt och system. Vi erbjuder flexibla arbetsformer och goda utvecklingsmöjligheter. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi värnar om ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv.
Som anställd hos oss får du ta del av flera förmåner, bland annat:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Vi använder oss av urvalsfrågor i ansökningsförfarandet för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som kandidat. Notera att det tydligt ska framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter, då det tillsammans med urvalsfrågor ligger till grund för vårt urval.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Södersjukhuset , Administration, Ekonomiavdelning, Redovisningssektion
Maria Lööv 08-12361422
9672456