Redovisningsekonom med löneansvar
Ruter AB / Redovisningsekonomjobb / Laholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Laholm
2026-01-05
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ruter AB i Laholm
Ruter AB söker nu en drivande och engagerad Redovisningsekonom med löneansvar som vill ta en aktiv roll i vårt ekonomiteam och bidra till bolagets fortsatta utveckling. Hos oss får du en central roll i det dagliga ekonomiarbetet och möjlighet att arbeta brett med redovisning och lönehantering. Tryckeriet Ruter AB är ett dotterbolag till norska bolaget Ålgård Offset AS. Koncernen äger även Printagon Graphics AB i Helsingborg. vars ekonomi sköts från Ruter AB sedan hösten 2025.
Ruter AB har sitt huvudkontor i Laholm, vilket också är tjänstens huvudsakliga placering. Arbete på systerbolaget Printagon i Helsingborg kan förekomma någon dag per vecka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@ruter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ruter AB
(org.nr 556435-5922), http://ruter.se
Industrigatan 12 (visa karta
)
312 34 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ekonomichef
Ida Nätterqvist ida.natterqvist@ruter.se 043016137 Jobbnummer
9669308