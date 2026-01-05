Redovisningsekonom med löneansvar

Ruter AB / Redovisningsekonomjobb / Laholm
2026-01-05


Visa alla redovisningsekonomjobb i Laholm, Båstad, Halmstad, Örkelljunga, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ruter AB i Laholm

Ruter AB söker nu en drivande och engagerad Redovisningsekonom med löneansvar som vill ta en aktiv roll i vårt ekonomiteam och bidra till bolagets fortsatta utveckling. Hos oss får du en central roll i det dagliga ekonomiarbetet och möjlighet att arbeta brett med redovisning och lönehantering. Tryckeriet Ruter AB är ett dotterbolag till norska bolaget Ålgård Offset AS. Koncernen äger även Printagon Graphics AB i Helsingborg. vars ekonomi sköts från Ruter AB sedan hösten 2025.
Ruter AB har sitt huvudkontor i Laholm, vilket också är tjänstens huvudsakliga placering. Arbete på systerbolaget Printagon i Helsingborg kan förekomma någon dag per vecka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@ruter.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ruter AB (org.nr 556435-5922), http://ruter.se
Industrigatan 12 (visa karta)
312 34  LAHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ekonomichef
Ida Nätterqvist
ida.natterqvist@ruter.se
043016137

Jobbnummer
9669308

Prenumerera på jobb från Ruter AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ruter AB: